Министр здравоохранения Башкирии анонсировал выплаты медикам по три миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о том, как ведомство намерено решать проблему с нехваткой в республике медиков первичного звена и узких специалистов. Для того, чтобы устранить дефицит кадров власти приняли проект минздрава о компенсационных выплат педиатрам и терапевтам в медицинских организациях с численностью прикрепленного к ним населения менее 25 тысяч человек.
На одного врача будет выделено 3 миллиона рублей, которые будут выплачиваться частями по 1 миллиону на протяжении трех лет. На реализацию проекта выделено 150 миллионов рублей. Таким образом можно сделать вывод, что программа позволит привлечь 50 врачей.
— Сумма внушительная, таких выплат нет даже для медиков, уехавших работать по программе «Земский доктор» в районы крайнего севера. Все это поможет привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские организации — прокомментировал нововведение Айрат Рахматуллин.
Показал министр в своем посте и то как действуют уже существующие программы, такие как например «Земский доктор». Он рассказал о том как молодой специалист Максим Исхаков по данной программе поехал работать в Кугарчинский район, а на полученную выплату он купил дом, в котором теперь проживает со своей семьей.