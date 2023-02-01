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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Министр здравоохранения Башкирии анонсировал выплаты медикам по три миллиона рублей

1 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
С помощью это доплаты ведомство планирует справится дефицитом медперсонала в Башкирии.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о том, как ведомство намерено решать проблему с нехваткой в республике медиков первичного звена и узких специалистов. Для того, чтобы устранить дефицит кадров власти приняли проект минздрава о компенсационных выплат педиатрам и терапевтам в медицинских организациях с численностью прикрепленного к ним населения менее 25 тысяч человек.

На одного врача будет выделено 3 миллиона рублей, которые будут выплачиваться частями по 1 миллиону на протяжении трех лет. На реализацию проекта выделено 150 миллионов рублей. Таким образом можно сделать вывод, что программа позволит привлечь 50 врачей.

— Сумма внушительная, таких выплат нет даже для медиков, уехавших работать по программе «Земский доктор» в районы крайнего севера. Все это поможет привлечь дефицитных специалистов в небольшие медицинские организации — прокомментировал нововведение Айрат Рахматуллин.

Показал министр в своем посте и то как действуют уже существующие программы, такие как например «Земский доктор». Он рассказал о том как молодой специалист Максим Исхаков по данной программе поехал работать в Кугарчинский район, а на полученную выплату он купил дом, в котором теперь проживает со своей семьей.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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