Министр здравоохранения Башкирии анонсировал выплаты медикам по три миллиона рублей

Показал министр в своем посте и то как действуют уже существующие программы, такие как например «Земский доктор». Он рассказал о том как молодой специалист Максим Исхаков по данной программе поехал работать в Кугарчинский район, а на полученную выплату он купил дом, в котором теперь проживает со своей семьей.