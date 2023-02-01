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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:13

Мэрия Уфы разрешила стройку жилых высоток по улице Карла Маркса «впритык» к СИЗО

1 февраля 2023, 13:09
Фото: 1MI
Документ разрешающий высотную застройку в историческом центре опубликован на сайте мэрии.

Мэрия Уфы выдала разрешение на жилую многоэтажную застройку участка земли с кадастровым номером 02:55:010 211:13 площадью более 30 тысяч метров. Адрес данного участка значится так: улица Карла Маркса, 63/1. Находится данный участок по соседству с лечебным учреждение УФСИН по Башкирии и со следственным изолятором № 1. Приняли документ разрешающий там жилую застройку по итогам общественных слушаний. Предоставил разрешение на застройку город министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.

Сейчас данный участок скрыт от глаз уфимцев зелеными бараками по улице Карла Маркса. Как скоро он будет застраиваться после того как мэрия разрешила использовать участок таким образом — неизвестно.

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#Ирина Деревянчук#Город
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