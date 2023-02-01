Мэрия Уфы разрешила стройку жилых высоток по улице Карла Маркса «впритык» к СИЗО

Мэрия Уфы выдала разрешение на жилую многоэтажную застройку участка земли с кадастровым номером 02:55:010 211:13 площадью более 30 тысяч метров. Адрес данного участка значится так: улица Карла Маркса, 63/1. Находится данный участок по соседству с лечебным учреждение УФСИН по Башкирии и со следственным изолятором № 1. Приняли документ разрешающий там жилую застройку по итогам общественных слушаний. Предоставил разрешение на застройку город министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.