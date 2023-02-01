«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту

Не смотря на опасность интерес к работе в других регионах у жителей Башкирии остается. По данным Росстата, в 2019 году трудовых мигрантов из Башкирии насчитывалось уже 160,9 тысяч, в 2020 году — 165,3 тысячи. Это самая большая цифра среди регионов в Приволжском федеральном округе. Для сравнения в 2020 году в соседнем Татарстане вахтовым методом работали всего 24,3 тысяч граждан. При этом количество вахтовиков в братской республике снижается - численность вахтовиков в 2020 году снизилась почти на четыре тысячи в сравнении с 2019 годом.