«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Проблема вахтовиков из Башкирии не выпадает и повестки вот уже несколько лет. Поступают жалобы на невыплаченную зарплату, проблемы с транспортировкой, случаются трагические случаи, когда работники погибали в ДТП по пути домой с вахты, либо были найдены мертвыми в чужом городе.
Только в декабре 2022 года пять вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП в Самарской области на 867-м км автодороги М-5 «Урал». По данным главы Зианчуринского района, откуда родом были погибшие, мужчины возвращались с вахты в Москве. К сожалению, подобные случаи далеко не единичные.
Не смотря на опасность интерес к работе в других регионах у жителей Башкирии остается. По данным Росстата, в 2019 году трудовых мигрантов из Башкирии насчитывалось уже 160,9 тысяч, в 2020 году — 165,3 тысячи. Это самая большая цифра среди регионов в Приволжском федеральном округе. Для сравнения в 2020 году в соседнем Татарстане вахтовым методом работали всего 24,3 тысяч граждан. При этом количество вахтовиков в братской республике снижается - численность вахтовиков в 2020 году снизилась почти на четыре тысячи в сравнении с 2019 годом.
В Минтруде Башкирии эту ситуацию попытались объяснить нехваткой вакансий в регионе для специалистов нефтегазовой отрасли на фоне того, что таких специалистов в республике выпускают сразу несколько учебных заведений.
Еще одной причиной могут быть низкие зарплаты в регионе по сравнению теми деньгами, которые предлагают на работе вахтовым методом. В конце 2021 года глава Башкирии подтвердил, что республика не может предложить вахтовикам те зарплаты, которую «они там получают».
— Десятки тысяч наших молодых, крепких мужчин работают на вахте, это тоже объясняется — мы не можем им дать такую зарплату, которую они там получают. Но часть людей уже и постарше смотрят на то, если мы им дадим хорошую зарплату, дадим хорошие условия труда и уважение, — заявлял Радий Хабиров в декабре 2021 года.
Сами жители Башкирии возмущаются сложившейся ситуацией тоже не первый год. Так, Ильвира Д. под публикацией с информацией о смерти вахтовиков уверяет, «если бы у нас нормально платили, они бы были живы, а были вынуждены работать по вахте чтобы прокормить семью».
— А была бы работа дома в Башкирии, трагедии бы не было, — Азата А. также оставил свой комментарий в связи со смертью вахтовиков.
— А все потому, что в Башкирии работы нет, так бы жили дома, ходили на работу, но это недостижимо, — считает Галия Д.
— Приходиться по вахтам мотаться, куда деваться, а так хочется дома работать, - Линар Г.
Между тем, Резеда К. уверена, что «ни один вахтовик не хочет возвращаться», о том, что данный метод работы, в особенности график, устраивает если не всех, то многих пишет и Ришат Ш.
— А в Башкирии работать не хотите? И тут работы полно. Можно на себя работать. Открыть что-то свое. Сейчас эта тема очень актуальна, — интересуется Александра С.
К слову, ранее Mkset как раз рассказывал, почему жители Башкирии становятся вахтовиками. Основной причиной, что неудивительно, является маленькая заработная плата в родном регионе. Тогда супруга вахтовика Наталья Ф. рассказывала, что изолировщик в Стерлитамаке получает 20 тысяч рублей. Не стоит говорить о том, что на данные средства покормить семью задача невообразимая. Ради зарплат от 100 тысяч рублей мужчины и соглашаются работать в других региона, находясь в разлуке с родными по три-четыре месяца.
Вернуться домой, возможно, многие и согласны, однако работать за меньшую заработную плату захотят далеко не все.
— Может, они и были где-то других местах, но мне не повезло просто — не могу даже вспомнить, чтобы кто-то сказал, что он из Казани. А вот из Башкирии, наверное, на севере работают 60-70% мужиков и процентов 25 женщин. Вот иногда сижу в кабине, смотрю на эту тундру и думаю, когда все это закончится. А ведь так хочется работать дома, рядом с женой, с детьми, прекрасный воздух, природа, — рассказывал тогда вахтовик Флорид.