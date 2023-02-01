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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Координатору профсоюза «Действие» в Башкирии суд уменьшил тюремный срок на три месяца

1 февраля 2023, 10:10
Фото: 1MI
Защита Антона Орлова намерена обжаловать и это решение в кассации.

В Верховном суде Башкирии, 31 января, состоялось заседание по апелляционной жалобе по делу координатора профсоюза медиков «Действие» в Башкирии Антона Орлова.

В сентябре минувшего года суд приговорил Орлова к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев к колонии общего режима и к штрафу в 250 тысяч рублей, примечательно, что из трех фигурантов дела о мошенничестве Орлов получил самый большой срок и самый большой штраф. Как сообщает издание «Аргументы и Факты Уфа», Орлову сократили срок лишения свободы на три месяца и снизили штраф, однако на сколько именно не сообщается.

Данное решение суда защита Антона Орлова планирует обжаловать и далее, уже в кассационном суде. Напомним, что ни Орлов, ни другие обвиняемые по делу о мошенничестве при поставке топлива, своей вины во вменяемых им преступлениях не признали.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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