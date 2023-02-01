Координатору профсоюза «Действие» в Башкирии суд уменьшил тюремный срок на три месяца

В сентябре минувшего года суд приговорил Орлова к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев к колонии общего режима и к штрафу в 250 тысяч рублей, примечательно, что из трех фигурантов дела о мошенничестве Орлов получил самый большой срок и самый большой штраф. Как сообщает издание «Аргументы и Факты Уфа», Орлову сократили срок лишения свободы на три месяца и снизили штраф, однако на сколько именно не сообщается.