Эскортница развела 19-летних студентов из Башкирии на 25 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Салавате 19-летние студенты решили обратиться к работнице интим-услуг, нашли подходящую девушку парни на соответствующем сайте и позвонили по указанному номеру. Однако нарвались студенты на мошенницу.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, девушка попросила для начала выплатить ей страховку в 15 тысяч рублей. Требование парни незамедлительно исполнили, девушка запросила еще 10 тысяч рублей, а после заявила, что деньги не пришли и нужно заплатить 20 тысяч рублей.
Только после этого студенты догадались об истинных намерениях девушки и потребовали вернуть все средства. Мошенница же заявила, что сможет это сделать только после разблокировки счета, для этого нужны еще 20 тысяч рублей. Так, в общей сложности парни перевели 25 тысяч рублей.
Известно, что после обращения одного из студентов в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.