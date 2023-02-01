Эскортница развела 19-летних студентов из Башкирии на 25 тысяч рублей

Только после этого студенты догадались об истинных намерениях девушки и потребовали вернуть все средства. Мошенница же заявила, что сможет это сделать только после разблокировки счета, для этого нужны еще 20 тысяч рублей. Так, в общей сложности парни перевели 25 тысяч рублей.