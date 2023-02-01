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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Эскортница развела 19-летних студентов из Башкирии на 25 тысяч рублей

1 февраля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело.

В Салавате 19-летние студенты решили обратиться к работнице интим-услуг, нашли подходящую девушку парни на соответствующем сайте и позвонили по указанному номеру. Однако нарвались студенты на мошенницу.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, девушка попросила для начала выплатить ей страховку в 15 тысяч рублей. Требование парни незамедлительно исполнили, девушка запросила еще 10 тысяч рублей, а после заявила, что деньги не пришли и нужно заплатить 20 тысяч рублей.

Только после этого студенты догадались об истинных намерениях девушки и потребовали вернуть все средства. Мошенница же заявила, что сможет это сделать только после разблокировки счета, для этого нужны еще 20 тысяч рублей. Так, в общей сложности парни перевели 25 тысяч рублей.

Известно, что после обращения одного из студентов в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

#Элина Сайфранова
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