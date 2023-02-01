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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Эндокринолог: Обратите внимание на симптомы повышения сахара в крови

1 февраля 2023, 14:57
Фото: pxhere.com
Эндокринолог Лариса Щербакова рассказала россиянам, при каких именно симптомах необходимо сдавать кровь на сахар.

Такими симптомами являются жажда, изменение массы тела, зуд в паховой области, а также частые мочеиспускания. Все это говорит о возможном сахарном диабете второго типа, которое является хроническим заболеванием. При нем уровень сахара в крови повышается в результате нарушения действия инсулина, сообщает NEWS.ru.

Щербакова объяснила, что при достижении определенного порога в крови, глюкоза выделяется с мочой, раздражая кожу в области паха. Кроме того, люди, которые склонны к появлению воспалительных и грибковых заболеваний, также должны сдать кровь на сахар.

Врач назначает лечение, ориентируясь на результаты анализов, возраст пациента и сопутствующие заболевания. Если уровень глюкозы незначительно превышает норму, то достаточно соблюдать диету, снизить вес, исключить сладкое и мучное, а также регулярно заниматься физическими упражнениями.

При этом врач может дополнительно назначить сахаросодержащие препараты, различающиеся по механизму действия. Одни способны увеличить выработку инсулина, а другие увеличить чувствительно клеток в глюкозе и повысить ее захват клетками. В некоторых случаях назначают инсулины.

Также врач напомнила, что не стоит считать диабет любого типа приговором. Даже при таких заболеваниях можно вести полноценных образ жизни.

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