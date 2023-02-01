Эндокринолог: Обратите внимание на симптомы повышения сахара в крови

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Такими симптомами являются жажда, изменение массы тела, зуд в паховой области, а также частые мочеиспускания. Все это говорит о возможном сахарном диабете второго типа, которое является хроническим заболеванием. При нем уровень сахара в крови повышается в результате нарушения действия инсулина, сообщает NEWS.ru.
Щербакова объяснила, что при достижении определенного порога в крови, глюкоза выделяется с мочой, раздражая кожу в области паха. Кроме того, люди, которые склонны к появлению воспалительных и грибковых заболеваний, также должны сдать кровь на сахар.
Врач назначает лечение, ориентируясь на результаты анализов, возраст пациента и сопутствующие заболевания. Если уровень глюкозы незначительно превышает норму, то достаточно соблюдать диету, снизить вес, исключить сладкое и мучное, а также регулярно заниматься физическими упражнениями.
При этом врач может дополнительно назначить сахаросодержащие препараты, различающиеся по механизму действия. Одни способны увеличить выработку инсулина, а другие увеличить чувствительно клеток в глюкозе и повысить ее захват клетками. В некоторых случаях назначают инсулины.
Также врач напомнила, что не стоит считать диабет любого типа приговором. Даже при таких заболеваниях можно вести полноценных образ жизни.