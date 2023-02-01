Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о декларации доходов участников СВО

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приостановить обязанности по предоставлению сведений о доходах предлагается «на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях», а также еще на три месяца для лиц, вернувшихся с военной службы.