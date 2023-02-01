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Published Сегодня, 03:37

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Updated Сегодня, 03:39

Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о декларации доходов участников СВО

1 февраля 2023, 03:37
Фото: 1MI
Законопроект предлагает внести правки в федеральный закон о противодействии коррупции.

В Госдуму РФ был внесен законопроект, в котором предлагается приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и имуществе для чиновников и депутатов, которые принимают участие в специальной военной операции. Внесен проект был Госсобранием Башкирии и зампредом комитета Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Мардашин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приостановить обязанности по предоставлению сведений о доходах предлагается «на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях», а также еще на три месяца для лиц, вернувшихся с военной службы.

Авторы проекта предлагают внести правки в федеральный закон о противодействии коррупции. Предполагается, что данная мера будет «дополнительной гарантией» для лиц, замещающих государственные должности и участвующие в специальной военной операции.

#Элина Сайфранова
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