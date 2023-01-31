Жители Башкирии стали чаще задавать вопросы о мобилизации

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Башкирии за прошлую неделю в системе «Инцидент-менеджмент» было зарегистрировано 4 248 обращений жителей республики.
Как отмечает начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, на первом месте по количеству обращений — тема ЖКХ, всего поступило 615 жалоб, которые касались отопления, начисления платежей и содержания МКД. На втором месте с 585 жалобами — тема состояние дорог, почти 500 жалоб поступило на проблемы благоустройства.
Однако в сравнении с прошлыми показателями, выросли обращения по темам образования и мобилизации. В частности, количество вопросов о мобилизации выросло на 25 сообщений — со 190 до 215.
Прочарковская отметила, что вопросы были разъяснительного характера, связанные с отпусками мобилизованных и добровольцев, с поиском раненных, которые находятся в госпиталях, с дополнительными мерами поддержки семьям погибших военнослужащих.