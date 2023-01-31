mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Жители Башкирии стали чаще задавать вопросы о мобилизации

31 января 2023, 14:03
Фото: 1MI
Однако на первом месте по количеству обращений жителей республики стоит тема ЖКХ.

В Башкирии за прошлую неделю в системе «Инцидент-менеджмент» было зарегистрировано 4 248 обращений жителей республики.

Как отмечает начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, на первом месте по количеству обращений — тема ЖКХ, всего поступило 615 жалоб, которые касались отопления, начисления платежей и содержания МКД. На втором месте с 585 жалобами — тема состояние дорог, почти 500 жалоб поступило на проблемы благоустройства.

Однако в сравнении с прошлыми показателями, выросли обращения по темам образования и мобилизации. В частности, количество вопросов о мобилизации выросло на 25 сообщений — со 190 до 215.

Прочарковская отметила, что вопросы были разъяснительного характера, связанные с отпусками мобилизованных и добровольцев, с поиском раненных, которые находятся в госпиталях, с дополнительными мерами поддержки семьям погибших военнослужащих.

Фото: скриншот с трансляции
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08