Жители Башкирии стали чаще задавать вопросы о мобилизации

Как отмечает начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, на первом месте по количеству обращений — тема ЖКХ, всего поступило 615 жалоб, которые касались отопления, начисления платежей и содержания МКД. На втором месте с 585 жалобами — тема состояние дорог, почти 500 жалоб поступило на проблемы благоустройства.