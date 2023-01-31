Юрий Трутнев провел встречу с руководителями приморских предприятий ВПК

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Трутнев ознакомился с продукцией, которую выпускают акционерные общества «Изумруд» и «Дальприбор». Первый завод входит в перечень системообразующих предприятий отечественной экономики. «Изумруд» специализируется на разработке и выпуске радиолокационных систем управления артиллерийским вооружением на кораблях российского ВМФ. Об этом пишет vostokmedia.com.
Вице-премьеру России показали следующую продукцию: пламегаситель на стрелковое оружие, малогабаритную систему управления штатным стрелковым оружием с калибрами от 5,45 до 12,7 по борьбе с малогабаритными беспилотниками, монтируемую на квадрокоптеры универсальную систему для сброса взрывчатки и бесколлекторный шаговый двигатель для крупных БПЛА.
Руководители АО «Изумруд» поддержали инициативу Трутнева, предложившего в ближайшее время провести натурные испытания с боевыми стрельбами и ликвидацией квадрокоптеров.
Вице-премьер России посетил также АО «Дальприбор», фигурирующий в перечне стратегических предприятий отрасли. Здесь выпускают свыше 100 наименований продукции для потребностей оборонной сферы и народного хозяйства.
Руководители «Дальприбора» продемонстрировали Трутневу систему скрытной установки оборудования под водой; гидроакустическую станцию, обнаруживающую аквалангистов-нарушителей и подводные аппараты; гидроакустический модем, который обеспечивает связь и передачу данных под водой.
И. о. гендиректора «Дальприбора» Дмитрий Жуков посетовал на то, что предприятие остро нуждается на сегодняшний день в квалифицированных кадрах. Однако в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в текущем году приостановили набор на одну из самых востребованных специальностей – «мехатроника и робототехника».
Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и Минобрнауки РФ совместными усилиями с ДВФУ решить вопросы, касающиеся возобновления набора абитуриентов на эту специальность.