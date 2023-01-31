Юрий Трутнев провел встречу с руководителями приморских предприятий ВПК

И. о. гендиректора «Дальприбора» Дмитрий Жуков посетовал на то, что предприятие остро нуждается на сегодняшний день в квалифицированных кадрах. Однако в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в текущем году приостановили набор на одну из самых востребованных специальностей – «мехатроника и робототехника».