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Updated Сегодня, 13:20

Юрий Трутнев провел встречу с руководителями приморских предприятий ВПК

31 января 2023, 13:20
Фото: 1MI
Зампред Правительства РФ Юрий Трутнев побывал с рабочим визитом в Приморье. Он детально изучил деятельность промышленных предприятий, производящих продукцию для военно-промышленного комплекса (ВПК).

Трутнев ознакомился с продукцией, которую выпускают акционерные общества «Изумруд» и «Дальприбор». Первый завод входит в перечень системообразующих предприятий отечественной экономики. «Изумруд» специализируется на разработке и выпуске радиолокационных систем управления артиллерийским вооружением на кораблях российского ВМФ. Об этом пишет vostokmedia.com.

Вице-премьеру России показали следующую продукцию: пламегаситель на стрелковое оружие, малогабаритную систему управления штатным стрелковым оружием с калибрами от 5,45 до 12,7 по борьбе с малогабаритными беспилотниками, монтируемую на квадрокоптеры универсальную систему для сброса взрывчатки и бесколлекторный шаговый двигатель для крупных БПЛА.

Руководители АО «Изумруд» поддержали инициативу Трутнева, предложившего в ближайшее время провести натурные испытания с боевыми стрельбами и ликвидацией квадрокоптеров.

Вице-премьер России посетил также АО «Дальприбор», фигурирующий в перечне стратегических предприятий отрасли. Здесь выпускают свыше 100 наименований продукции для потребностей оборонной сферы и народного хозяйства.

Руководители «Дальприбора» продемонстрировали Трутневу систему скрытной установки оборудования под водой; гидроакустическую станцию, обнаруживающую аквалангистов-нарушителей и подводные аппараты; гидроакустический модем, который обеспечивает связь и передачу данных под водой.

И. о. гендиректора «Дальприбора» Дмитрий Жуков посетовал на то, что предприятие остро нуждается на сегодняшний день в квалифицированных кадрах. Однако в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в текущем году приостановили набор на одну из самых востребованных специальностей – «мехатроника и робототехника».

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и Минобрнауки РФ совместными усилиями с ДВФУ решить вопросы, касающиеся возобновления набора абитуриентов на эту специальность.

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