Якутские сны, китайское фэнтези и путешествие в прошлое: новинки февраля на Wink

Драма Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» (12+) перенесет зрителя в Якутию начала XX века. Сюжет основан на реальных событиях из жизни якутского художника Ивана Попова (Дариус Гумаускас). Его друг, якут Степан Бересеков (Александр Чичахов), периодически впадает в летаргический сон, в котором созерцает красоту. Однако суеверных односельчан такая странность пугает, и Степан опасается, что его рано или поздно похоронят заживо. Тонко чувствует, что друг жив, один только Иван. Когда художник уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Степан едет за ним, чтобы точно остаться в живых. Фильм наполнен видами суровой, но прекрасной якутской природы, глубокой философией и фольклором. В нем без пафоса рассказывается о тех ценностях, которые и делают человека человеком — любовь, дружба, взаимопомощь и уважение. Посмотреть новый якутский фильм в Wink можно с 19 февраля.