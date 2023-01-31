Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом

Соглашение в котором ФСЦП выступал жертвователем, а Хозуправление — одаряемым заключили 5 октября. В этот же день и следом 6 октября ФСЦП отправил «Региональному фонду» заявки на дополнительное финансирование в размере 550 млн рублей. При этом средства были запрошены не на строительство ЦУРа, а для поддержку некоммерческих организаций в сфере спорта и прочих проектов в рамках уставной деятельности фонда. Регфонд все же сделку одобрил.