Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
История создания ЦУРа началась еще в 2019 году. В ноябре Радий Хабиров подписал указ «О создании системы „Центр управления регионом“ Республики Башкортостан». В октябре 2020 года стало известно, что для ЦУРа построят трехэтажное «временное здание и сооружение» с эксплуатируемой кровлей площадью до 10 тыс. кв. м.
Финансировать строительство планировали за счет пожертвований. Его предельная стоимость была ограничена 550 млн. рублей. Тогда же были обозначены участки для размещения здания (на склоне реки Белой, рядом с Домом правительства на ул. Тукаева 46) и сроки строительства — не позднее 30 июня 2021 года. Заказчиком работ было назначено Минцифры, застройщиком и эксплуатирующей организацией — «Хозяйственное управление», техническим заказчиком — Республиканское управление капитального строительства (далее - РУКС).
Несколькими днями ранее был оформлен протокол заседания совета Фонда социальных целевых программ (ФСЦП). Там решили, что направят средства на строительство ЦУРа, но сами деньги должны были поступить из другого фонда — АО «Региональный фонд».
Соглашение в котором ФСЦП выступал жертвователем, а Хозуправление — одаряемым заключили 5 октября. В этот же день и следом 6 октября ФСЦП отправил «Региональному фонду» заявки на дополнительное финансирование в размере 550 млн рублей. При этом средства были запрошены не на строительство ЦУРа, а для поддержку некоммерческих организаций в сфере спорта и прочих проектов в рамках уставной деятельности фонда. Регфонд все же сделку одобрил.
С 6 по 9 октября 2020 года средства были перечислены. При этом РУКС заранее, уже 8 октября принял решение о заключении контракта на полный комплекс работ по строительству ЦУРа, начиная от проектирования и заканчивая подключением к инженерным сетям.
Сумма контракта составила 540,7 млн рублей, а закупочная комиссия решила отказаться от проведения торгов, объяснив это отсутствием времени. Строительство доверили компании «ПроектСтройКомплекс», заключив с ней договор как с единственным поставщиком. Уже 14 октября фонд уже перечислил РУКСу 180 млн рублей аванса, а тот на следующий день перевел эту сумму на счет «ПроектСтройКомплекса». Запись о заключенном с ним контракте появилась на сайте госзакупок 19 октября.
Впоследствии стоимость ЦУРа с 540,7 млн рублей увеличилась почти до миллиарда.
В марте 2021 года в заключенный между ФСЦП, РУКСом и Хозуправлением договор жертвования внесли изменения, согласно которому его цена выросла до 959 млн рублей, что почти в два раз больше изначально заявленной суммы. РУКС и «ПроектСтройКомплекс» также пересмотрели условия контракта на строительство, увеличив его стоимость до 949 млн рублей.
Строительством ЦУРа заинтересовались в управлении ФСБ по республике. Там заподозрили нарушение закона о защите конкуренции и направили соответствующее письмо в УФАС. Тогда-то делом занялись антимонопольщики.
В суде представитель «Хозяйственное управление» заявил, что учреждение не выполняло функций органа государственной власти, не участвовало в выборе генерального подрядчика строительства ЦУРа, а лишь передало строительную площадку для выполнения работ и приняло построенный объект. В РУКС настаивали, что закупка у единственного поставщика «ПроектСтройКомплекс» проведена законно. АО «Региональный фонд» посчитал, что перечисление взносов в ФСЦП не связаны с конкуренцией на товарном рынке. В ООО «ПроектСтройКомплексе» настаивали, что согласованность действий участников дела не доказана.
Представитель правительства Башкирии просил удовлетворить требования заявителей и признать незаконным решение УФАС. В УФАС, УФСБ и прокуратуре требовали оставить иск без удовлетворения.
Арбитражный суд решил, что судя по указу Радия Хабирова цели создания ЦУРа и строительство для него помещения, имеют признак государственной нужды, а значит конкурсные процедуры перед началом строительства должны были быть проведены.
«Таким образом, как обоснованно указывает ответчик, процедура осуществления закупки на выполнение работ по возведению объекта „Временное здание и сооружение „Центр управления республикой“ должна быть осуществлена в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», — заключил суд.
По мнению арбитража это подтверждается закупками товаров для оснащения ЦУРа — телевизоров, мебели, ресепшена, акустических кабин, — которые Хозуправление проводило уже за счет бюджета республики. На эти цели в 2021 году из резервного фонда правительства Башкирии Управделами главы РБ выделили почти 47 млн рублей.
Суд также пришел к выводу, что финансирование строительства ЦУРа из Регфонда никак нельзя отнести к достижению его уставных целей. Хотя, судя по материала дела, изначально деньги запрашивались на «поддержку некоммерческих организаций в сфере спорта и прочих проектов».
Тоже касается и ФСЦП, через который Регфонд финансировал стройку. Фонд социально целевых программ создан для финансирования строительства социальных объектов, к числу которых относятся образовательные организации, лечебно-профилактические учреждения, объекты, используемые для организации доврачебной, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, а также стационарной медицинской помощи и прочих работ необходимых для жизнеобеспечения граждан. ЦУР же к социальным объектам отнести нельзя, посчитал суд.
Помимо этого, выяснилось в суде, контракт на строительство и передачу ЦУРа Хозуправлению заключили раньше, чем Регфонд внес средства в Фонд социальных целевых программ.
«Изложенное свидетельствует о том, что сторонам заранее было известно о намерениях друг друга, и такие действия не могли бы быть осуществлены без наличия соглашения и соответствующих договоренностей между сторонами», — говорится в решении.
Заседание закупочной комиссии РУКС 13 октября, на котором было принято решение о закупке у единственного поставщика, по мнению суда, носило формальный характер и было проведено «с целью придания легитимности проводимых процедур». Более того арбитраж установил, что директор предприятия заранее, еще 8 октября, издал приказ о проведении этой закупки у «ПроектСтройКомплекса».
Согласно данным системы Seldon.Basis, ООО «ПроектСтройКомплекс» — через Ильдара Ишмухаметова связано с ООО «Старый кремль». Последнее — с ЖНК «Жилищное строительство». У этой компании множество учредителей и бывших совладельцев, среди которых жительница Башкирии Инна Морозова. Эта женщина примечательна тем, что связана с пятью фирмами, совладелицей которых выступала или выступает (одна из компаний уже ликвидирована, другая реорганизована) супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Лариса Назарова.
Суде не обошел внимание и то, что «ПроектСтройКомплекс» не построил здание в сроки, а РУКС почему-то не стал требовать неустойку.
Не выполнил подрядчик и работы по присоединению к коммуникациям и инженерным сетям, хотя изначально был обязан сделать это по контракту. Но в процессе строительства в договор внесли изменения. По сути компания, которая могла безнаказанно не выполнять требования контракта и менять его условия, получила антиконкурентные преимущества, заключил суд.
Одним из критериев, которым якобы РУКС руководствовался при заключении контракта с единственным поставщиком, был его опыт возведения объектов подобного типа и сроки выполнения работ. Однако у «ПроектСтройКомплекса» обнаружилось почти 40 субподрядчиков. Проектными же работами компания самостоятельно вообще не занималась — за нее это сделали пять других компаний.
«Изложенное подтверждает, что КП РБ РУКС не могло объективно оценить соответствие ООО „ПроектСтройКомплекс“ установленным критериям», — говорится в вердикте суда.
Субподрядные договора «ПроектСтройКомплекс» заключал заранее т. е. до получения самого контракта на стройку. А переговоры о покупке лифтов и вовсе велись за месяц до этого.
Учитывая все обстоятельства, суд пришел к выводу, что «ПроектСтройКомплекс» не исполнял условия по договору, а лишь выступал посредником между теми, кто действительно осуществлял выполнение работ по строительству ЦУРа.
В настоящее время вердикт по этому делу не вступил в силу — 26 декабря в суд поступили апелляционные жалобы от «ПроектСтройКомплекса», РУКС, Хозуправления, аппарата правительства Башкирии и Регфонда. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске начнет рассматривать жалобы 1 марта.
Экономист Всеволод Спивак отмечал, что такие организации, как Регфонд и Фонд социальных целевых программ достаточно часто используются властями для финансирования тех или иных необходимых им проектов и закупок. При этом информация о деятельности фондов закрыта — они, в отличие от госучреждений не обязаны отчитываться о тратах.
ФСЦП в свою очередь заказывал авиационное обслуживание для чиновников, но по каким-то причинам не стал за него платить. В итоге компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» подала к Фонду иски на сумму более 270 млн рублей. Один иск частично удовлетворен — суд обязал ФСЦП заплатить 178 млн рублей долга и процентов за пользование чужими деньгами. Еще один иск — на 72,3 млн рублей — готовится к рассмотрению.
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Согласно данным системы Seldon.Basis, АО «Региональный фонд» зарегистрировано в феврале 2007 года. Уставный капитал общества в 2021 году превышал 36,6 млрд рублей, более свежих данных нет. Капитал Регфонда принадлежит Минземимуществу Башкирии, руководит им Ильдар Магданов. В 2021 году выручка общества составила 70,4 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млрд. В состав совета директоров на тот момент входили глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Назаров, вице-премьер Илшат Тажитдинов и управделами главы Башкирии Роман Ребров.
«Региональный фонд» распоряжается пакетами и долями республики примерно в 20 компаниях. Полученные доходы он инвестирует в развитие экономики республики. На сайте Регфонда говорится, что общество – «ключевой институт развития Башкирии, стратегический инвестор, способствующий привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики». Именно в Региональный фонд поступили более 38% акций «БСК» после ее деприватизации. Предполагается, что фонд должен действовать в интересах жителей республики. Но, поскольку организация не является государственной, она может самостоятельно решать, на какие цели направлять полученные доходы. Самые «свежие» инвестпроекты, о которых сообщается на сайте фонда – 2014 года. Все они уже завершены.
Кроме этого Регфонд финансирует хоккейный клуб «Салават Юлаев», футбольный клуб «Уфа», волейбольные клубы «Урал» и «Уфимочка».
Деятельность Регфонда непрозрачна. Последний раз акционерное общество раскрывало корпоративную информацию (список аффилированных лиц и годовую финансовую отчетность) в 2015 году.