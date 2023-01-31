Власти Башкирии рассказали о ситуации с африканской чумой свиней в регионе

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Башкирии в 2022 году был зарегистрирован один очаг африканской чумы свиней. Как отметил начальник управления ветеринарии РБ Азат Зиганщин, данный вирус стойкий и высококонтагиозный.
— Основные риски для животноводства несут две болезни: африканская чума свиней и высокопатогенный грипп птиц, так как летальность при их возникновении высокая, доходит до 100%, — заявляет Азат Зиганщин.
Кроме того, Зиганшин отмечает, что при возникновении очага заболевания вводятся «серьезные ограничения по реализации продукции на длительное время для других производителей сельхозпродукции.
Известно, что за 2022 год в России было задействован 141 очаг африканской чумы свиней, из 48% — среди домашних свиней, и 52% — среди диких кабанов.
Так, по данным на 1 января 2023 года, в республике насчитывается 569 тысяч голов свиней, из них только 13 тысяч — 2% — содержатся в личных подсобных хозяйствах, более 97% — сельхозпредприятия.
Азат Зиганшин заявляет, что для недопущения появления и распространения вируса необходимо принимать радикальные меры на местах. В частности предлагается перепрофилировать слабозащищенные свиноводческие хозяйств на альтернативные виды животноводства, создать 30-километровые буферные зоны вокруг свинокомплексов, свободные от домашних свиней и диких кабанов, а также организовать учет свиней и соблюдать и ветеринарные правила их содержания.
Ситуация с высокопатагенным гриппом птиц, по словам Азата Зиганщина, также остается напряженной, особенно весной «во время миграции диких птиц и массой реализацией молодняка птиц населению». В прошлом году в Башкирии было зарегистрировано 56 очагов по стране. В Башкирии с гриппом впервые столкнулись в 2021 году — 5 очагов. В 2022 году очагов в республике не было.
Для минимизации риской необходимо принять ряд дополнительных мер и обеспечить их неукоснительное соблюдение. А именно исключить контакт домашней птицы с дикой перелетной, вакцинировать птиц против гриппа в слабо защищенных хозяйствах и начать забой домашней птицы, достигшей убойной кондиции.