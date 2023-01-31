Власти Башкирии рассказали о ситуации с африканской чумой свиней в регионе

Ситуация с высокопатагенным гриппом птиц, по словам Азата Зиганщина, также остается напряженной, особенно весной «во время миграции диких птиц и массой реализацией молодняка птиц населению». В прошлом году в Башкирии было зарегистрировано 56 очагов по стране. В Башкирии с гриппом впервые столкнулись в 2021 году — 5 очагов. В 2022 году очагов в республике не было.