Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Об этом сообщил глава регионального отдела военной полиции, . Он рассказал, что ведомство провело работу в рамках поставленных задач в коллаборации с Росгвардией, в результате чего удалось обнаружить более 18 тайников с оружием и предотвратить свыше семи терактов за январь текущего года.
Также он отметил, что спектр задач, выполняемых военной полицией, включает в том числе обеспечение гуманитарных мероприятий и помощь гражданскому населению, пишет Russian.rt.com.
Известно, что в Бердянске при помощи самодельного взрывного устройства взорвали автомобиль ВАЗ — собственность бизнесвумен Валентины Мамай, в результате чего предпринимательница пострадала, получив контузию.