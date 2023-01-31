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Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

В Запорожской области только за январь предотвратили семь терактов

Сегодня, 19:11
На территории Запорожской области силовыми службами РФ за один январь текущего года было предотвращено семь терактов и обнаружено свыше 18 незаконных хранилищ оружия.

Об этом сообщил глава регионального отдела военной полиции, . Он рассказал, что ведомство провело работу в рамках поставленных задач в коллаборации с Росгвардией, в результате чего удалось обнаружить более 18 тайников с оружием и предотвратить свыше семи терактов за январь текущего года.

Также он отметил, что спектр задач, выполняемых военной полицией, включает в том числе обеспечение гуманитарных мероприятий и помощь гражданскому населению, пишет Russian.rt.com.

Известно, что в Бердянске при помощи самодельного взрывного устройства взорвали автомобиль ВАЗ — собственность бизнесвумен Валентины Мамай, в результате чего предпринимательница пострадала, получив контузию.

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