В Запорожской области только за январь предотвратили семь терактов

Об этом сообщил глава регионального отдела военной полиции, . Он рассказал, что ведомство провело работу в рамках поставленных задач в коллаборации с Росгвардией, в результате чего удалось обнаружить более 18 тайников с оружием и предотвратить свыше семи терактов за январь текущего года.