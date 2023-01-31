В Уфе женщина на иномарке на перекрестке в центре Уфы сбила маму с 4-летним ребенком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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В центре Уфы зарегистрировано ДТП с пострадавшими. На перекрестке в самом центре города, поворачивая с Достоевского на Ленина 40-летняя водительница иномарки «Opel Antara», сбила женщину и ее 4-летнего ребенка, которые переходили дорогу на зеленый свет.
И женщине и ее дочери понадобилась помощь медиков, они были госпитализированы, однако степень тяжести полученных ими травм в ведомстве не уточнили. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.