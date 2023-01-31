В Уфе женщина на иномарке на перекрестке в центре Уфы сбила маму с 4-летним ребенком

И женщине и ее дочери понадобилась помощь медиков, они были госпитализированы, однако степень тяжести полученных ими травм в ведомстве не уточнили. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.