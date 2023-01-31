В Кугарчинском районе Башкирии заработали новые ФАПы

— В 2021 году закончил медицинский колледж и сразу решил, что поеду работать в родной район. В соседнем селе у меня живут родственники, а сам я решил поселиться в Волостновке. На деньги, полученные по госпрограмме, купил дом и переехал в него с женой и сыном. Каждое утро радуюсь, что иду на работу в новый ФАП. Раньше это было старое здание, в котором также располагались банк, почта и магазин. Не было даже отдельного входа. Теперь это современное отдельное помещение, и, что особенно важно теперь мы можем здесь вести прием детей до года. Раньше это было невозможно из-за температурного режима, — рассказал молодой фельдшер Максим Исхаков.