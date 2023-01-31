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Posted 31 января 16:20

Published 31 января 16:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Башкирии запасают семена лесных растений

31 января 2023, 16:20
Фото: 1MI
Специалисты продолжают заготовку семян в Башкирии по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

- Полный цикл переработки шишек включает в себя сортировку, извлечение семян, их обескрыливание, очистку от примесей, сортировку, калибровку и просушку до рекомендуемой влажности. Семена сосны обыкновенной извлекаются из шишек в шишкосушилке барабанного типа, где они периодически перемешиваются путем вращения барабанов и под влиянием повышенной температуры происходит интенсивное испарение влаги из них, чешуйки, теряя влагу, изгибаются и шишки — раскрываются, — рассказал представитель одного из лесных хозяйств Марат Аюпов.

По данным министерства, в прошлом году удалось заготовить свыше 3,5 тонн семян. Больше половины — семена сосны обыкновенной. Еще 615 кг — семена ели, 550 кг — дуба, 68,5 кг — лиственницы. Процесс заготовки семян трудоемкий. Так, из 1 тонны шишек извлекается примерно 12 кг семян.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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