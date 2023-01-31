В Башкирии запасают семена лесных растений

Posted 31 января 16:20
Published 31 января 16:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
- Полный цикл переработки шишек включает в себя сортировку, извлечение семян, их обескрыливание, очистку от примесей, сортировку, калибровку и просушку до рекомендуемой влажности. Семена сосны обыкновенной извлекаются из шишек в шишкосушилке барабанного типа, где они периодически перемешиваются путем вращения барабанов и под влиянием повышенной температуры происходит интенсивное испарение влаги из них, чешуйки, теряя влагу, изгибаются и шишки — раскрываются, — рассказал представитель одного из лесных хозяйств Марат Аюпов.
По данным министерства, в прошлом году удалось заготовить свыше 3,5 тонн семян. Больше половины — семена сосны обыкновенной. Еще 615 кг — семена ели, 550 кг — дуба, 68,5 кг — лиственницы. Процесс заготовки семян трудоемкий. Так, из 1 тонны шишек извлекается примерно 12 кг семян.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.