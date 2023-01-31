В Башкирии запасают семена лесных растений

- Полный цикл переработки шишек включает в себя сортировку, извлечение семян, их обескрыливание, очистку от примесей, сортировку, калибровку и просушку до рекомендуемой влажности. Семена сосны обыкновенной извлекаются из шишек в шишкосушилке барабанного типа, где они периодически перемешиваются путем вращения барабанов и под влиянием повышенной температуры происходит интенсивное испарение влаги из них, чешуйки, теряя влагу, изгибаются и шишки — раскрываются, — рассказал представитель одного из лесных хозяйств Марат Аюпов.