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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Башкирии 34-летний рабочий лишился руки на производстве

31 января 2023, 10:52
Фото: 1MI
Инцидент произошел 25 января в Стерлитамаке на территории мусоросортировочного комплекса.

В Стерлитамаке 34-летний работник ООО «Мохит-СТР» лишился руки. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, несчастный случай произошел накануне, 25 января, на территории мусоросортировочного комплекса.

Так, рука работника попала в работающий механизм, она оказалась между барабаном и лентой конвейера и была ампутирована. Мужчина на «скорой» был госпитализирован в медицинское учреждение.

На данный момент расследованием инцидента занимается Гострудинспекция, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Mkset направил официальный запрос в компанию ООО «Мохит-СТР».

По данным сервиса Basis, компания была основана в августе 2015 года в городе Стерлитамак, основной виде деятельности — сбор неопасных отходов. Директором компании с 2020 года является Миндиярова Эльвира Афхатовна, которая также числится совладельцем этой организации и ООО «Диспетчер-С».

Отмечается, что в компании проводилось 9 проверок в период с 2017 по 2021 год, в ходе которых выявлено было 6 нарушений.

#Элина Сайфранова
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