В Башкирии 34-летний рабочий лишился руки на производстве

По данным сервиса Basis, компания была основана в августе 2015 года в городе Стерлитамак, основной виде деятельности — сбор неопасных отходов. Директором компании с 2020 года является Миндиярова Эльвира Афхатовна, которая также числится совладельцем этой организации и ООО «Диспетчер-С».