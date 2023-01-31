В Башкирии 34-летний рабочий лишился руки на производстве

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Стерлитамаке 34-летний работник ООО «Мохит-СТР» лишился руки. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, несчастный случай произошел накануне, 25 января, на территории мусоросортировочного комплекса.
Так, рука работника попала в работающий механизм, она оказалась между барабаном и лентой конвейера и была ампутирована. Мужчина на «скорой» был госпитализирован в медицинское учреждение.
На данный момент расследованием инцидента занимается Гострудинспекция, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
Mkset направил официальный запрос в компанию ООО «Мохит-СТР».
По данным сервиса Basis, компания была основана в августе 2015 года в городе Стерлитамак, основной виде деятельности — сбор неопасных отходов. Директором компании с 2020 года является Миндиярова Эльвира Афхатовна, которая также числится совладельцем этой организации и ООО «Диспетчер-С».
Отмечается, что в компании проводилось 9 проверок в период с 2017 по 2021 год, в ходе которых выявлено было 6 нарушений.