В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным материалом

Сообщается, что капсула выпала через отверстие от расшатавшегося болта во время перевозки с шахты. Проблема в том, что дорога, по которой перевозятся подобные капсулы имеет в длину 1400 километров. Власти уже обратились к водителям с просьбой проверить шины своих машин. Не исключено, что капсула застряла в протекторе.