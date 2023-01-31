В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным материалом

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Капсула имеет размеры 6х8 миллиметров, она серебристого цвета. При её обнаружении рекомендуется отойти минимум на 5 метров и сообщить в экстренные службы, пишет газета “Известия”.
Сообщается, что капсула выпала через отверстие от расшатавшегося болта во время перевозки с шахты. Проблема в том, что дорога, по которой перевозятся подобные капсулы имеет в длину 1400 километров. Власти уже обратились к водителям с просьбой проверить шины своих машин. Не исключено, что капсула застряла в протекторе.
Компания Rio Tinto, владеющая капсулой, принесла извинения в связи с инцидентом.