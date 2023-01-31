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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Цены на ноутбуки в РФ упали на 15–30% с осени прошлого года

Сегодня, 12:53
Причина снижения цен в затоваривании рынка. Также усиливается конкуренция, на фоне массового ввоза товаров из КНР. Особенно сильная ценовая конкуренция имеется в сегменте игровых ноутбуков.

Дефицит ноутбуков в Российской Федерации, по мнению аналитиков, не просто преодолён. Сейчас на отечественном рынке переизбыток данной техники. Постепенно налаживается параллельный импорт, также активно ввозятся китайские лэптопы. Всё это привело к тому, что цены на многие модели начали снижаться, пишет газета “Известия”.

Например, некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января потеряли в цене около 24%. Сейчас их стоимость составляет примерно 104 000 рублей. Стоимость Huawei MateBook B3-520 снизилась на 30% (около 60 000 рублей). В то же время, некоторые устройства потеряли в цене всего несколько тысяч, а ряд моделей даже прибавил в цене.

Переход от дефицита к переизбытку произошёл примерно в конце прошлого года. При этом, во второй половине 2022-го наблюдался резкий рост доли MSI в игровом сегменте. В результате возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30% в моменте.

В настоящее время в “Эльдорадо” и “М.Видео” можно приобрести примерно 700 моделей ноутбуков различных брендов. Это примерно на 30% больше, чем в среднем за прошлый год. При этом товарные запасы регулярно пополняются.

В “Ситилинке” также подтвердили выравнивание ситуации на российском рынке ноутбуков, связанное с насыщением китайскими товарами. Также аналитики компании отметили влияние на цены снижения спроса. Это связано с тем, что многие уже купили технику, в том числе поддавшись пандемийному ажиотажу. Следует помнить, что лэптоп – не предмет первой необходимости и не относится к так называемым ситуативным покупкам.

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