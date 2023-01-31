Цены на ноутбуки в РФ упали на 15–30% с осени прошлого года

Например, некоторые ноутбуки из семейства MSI PLUS c начала октября 2022 года по конец января потеряли в цене около 24%. Сейчас их стоимость составляет примерно 104 000 рублей. Стоимость Huawei MateBook B3-520 снизилась на 30% (около 60 000 рублей). В то же время, некоторые устройства потеряли в цене всего несколько тысяч, а ряд моделей даже прибавил в цене.