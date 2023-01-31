Скандал с лыжами, проигрыш мэрии Уфы в суде и отопление

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал скандал с «двойками» в уфимских школах из-за отсутствия лыж на уроке физкультуры. В частности, чиновник назвал «абсолютно неправомерными» действия учителя, который и поставил «неуд» половине класса.
Жители Уфы начали получать квитанции за отопление с огромными суммами после морозов. Ресурсники предупредили о том, что в январе жители потребили на 15% больше тепла, и за это придется заплатить. Подробнее о том, как горожане отреагировали на новые суммы в платежках в материале Mkset.
Близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям. По словам начальницы управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочарковской, в основном это вопросы разъяснительного характера, связанные с отпусками мобилизованных и добровольцев, с поиском раненных, которые находятся в госпиталях, с дополнительными мерами поддержки семьям погибших военнослужащих. К слову, количество обращений по вопросами мобилизации в сравнении с прошлым периодом заметно выросли.
Мэрия Уфы проиграла иск по строительству высотки на месте клуба «А-Кафе». Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Уфы в удовлетворении иска к республиканскому Минземимущества, администрация иском пыталась опротестовать решение министерства, которое и выдало участок площадью 0,6 гектара на месте бывшего клуба «А-Кафе».