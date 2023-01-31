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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Скандал с лыжами, проигрыш мэрии Уфы в суде и отопление

Сегодня, 15:47
Главные события 31 января в Башкирии по версии Mkset.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал скандал с «двойками» в уфимских школах из-за отсутствия лыж на уроке физкультуры. В частности, чиновник назвал «абсолютно неправомерными» действия учителя, который и поставил «неуд» половине класса.

Жители Уфы начали получать квитанции за отопление с огромными суммами после морозов. Ресурсники предупредили о том, что в январе жители потребили на 15% больше тепла, и за это придется заплатить. Подробнее о том, как горожане отреагировали на новые суммы в платежках в материале Mkset.

Близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям. По словам начальницы управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочарковской, в основном это вопросы разъяснительного характера, связанные с отпусками мобилизованных и добровольцев, с поиском раненных, которые находятся в госпиталях, с дополнительными мерами поддержки семьям погибших военнослужащих. К слову, количество обращений по вопросами мобилизации в сравнении с прошлым периодом заметно выросли.

Мэрия Уфы проиграла иск по строительству высотки на месте клуба «А-Кафе». Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Уфы в удовлетворении иска к республиканскому Минземимущества, администрация иском пыталась опротестовать решение министерства, которое и выдало участок площадью 0,6 гектара на месте бывшего клуба «А-Кафе».

#Элина Сайфранова
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