Скандал с лыжами, проигрыш мэрии Уфы в суде и отопление

Жители Уфы начали получать квитанции за отопление с огромными суммами после морозов. Ресурсники предупредили о том, что в январе жители потребили на 15% больше тепла, и за это придется заплатить. Подробнее о том, как горожане отреагировали на новые суммы в платежках в материале Mkset.