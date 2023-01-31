mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

СК возбудил дело после ДТП с автобусами в Уфе, где пострадали 8 пассажиров и памятник

31 января 2023, 07:02
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Поводом для возбуждения дела стала прокурорская проверка.

Из-за резонансного ДТП, произошедшего 30 января в центре Уфы на перекрестке улиц Достоевского и Цюрупы, по материалам прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации “выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”. 

Уточняется, что дело было возбуждено из-за травм полученных 8 пассажирами автобусов, которые попали в происшествие. Однако пострадал в происшествии и материальный объект, а именно памятник истории и архитектуры “Особняк Якушевых”, ему при столкновении также были нанесены “травмы” степень тяжести которых предстоит определить экспертизе.

Напомним, что ход данного дела взял на контроль глава следкома РФ Александр Бастрыкин, которому о ходе расследования будет докладывать и.о. главы следкома регионального. 

 

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусами в Уфе, один из которых влетел в здание
Узнать подробнее
#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08