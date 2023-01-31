СК возбудил дело после ДТП с автобусами в Уфе, где пострадали 8 пассажиров и памятник

Уточняется, что дело было возбуждено из-за травм полученных 8 пассажирами автобусов, которые попали в происшествие. Однако пострадал в происшествии и материальный объект, а именно памятник истории и архитектуры “Особняк Якушевых”, ему при столкновении также были нанесены “травмы” степень тяжести которых предстоит определить экспертизе.