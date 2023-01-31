СК возбудил дело после ДТП с автобусами в Уфе, где пострадали 8 пассажиров и памятник

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:05
Из-за резонансного ДТП, произошедшего 30 января в центре Уфы на перекрестке улиц Достоевского и Цюрупы, по материалам прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации “выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”.
Уточняется, что дело было возбуждено из-за травм полученных 8 пассажирами автобусов, которые попали в происшествие. Однако пострадал в происшествии и материальный объект, а именно памятник истории и архитектуры “Особняк Якушевых”, ему при столкновении также были нанесены “травмы” степень тяжести которых предстоит определить экспертизе.
Напомним, что ход данного дела взял на контроль глава следкома РФ Александр Бастрыкин, которому о ходе расследования будет докладывать и.о. главы следкома регионального.