Россиянам впервые за 6 лет досталось 2 суперприза за месяц

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
Такие новости озвучили представители пресс-службы «Национальной Лотереи». Это бренд лотерей, учрежденных при поддержке государственного ведомства – Министерства финансов РФ, пишет newsnn.ru.
В первый день 2023 года на Первом канале состоялось новогоднее шоу «Мечталлион», где был разыгран суперприз на 100 миллионов рублей. Победителем лотереи стал житель Подмосковья. А 29 января прошел 18-й тираж розыгрыша, во время которого суперприза удостоился житель Санкт-Петербурга.
С октября прошлого года объем призового фонда, который достался участникам «Мечталлиона», побил отметку в 1,5 миллиарда рублей, при этом 374 счастливчика со всей России получили статус миллионеров.
Информация, которая стала известна о победителях, по оценке экспертов, показывает полную прозрачность проводимых розыгрышей. Так, в период новогодних праздников 270 россиянам, которые решили попытать удачу, «Мечталлион» направил по миллиону рублей. Это почти втрое больше, чем обещания, данные оператором лотереи в преддверии розыгрыша о суммарном числе победителей. Примечательно, что в тираже № 18 суперприз был вообще разыгран только на 33-м ходу – что на один ход раньше существующего ограничения по числу ходов на эту категорию.
Главной задачей государственных лотерей является финансовая поддержка социально значимых объектов и мероприятий, включая спортивные мероприятия различного уровня значимости. Лотереи бренда «Национальная Лотерея» организаторы проводят для популяризации бокса в стране. За розыгрышами призов «Мечталлиона» можно наблюдать по телевидению каждое воскресенье.