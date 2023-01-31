Россиянам впервые за 6 лет досталось 2 суперприза за месяц

Информация, которая стала известна о победителях, по оценке экспертов, показывает полную прозрачность проводимых розыгрышей. Так, в период новогодних праздников 270 россиянам, которые решили попытать удачу, «Мечталлион» направил по миллиону рублей. Это почти втрое больше, чем обещания, данные оператором лотереи в преддверии розыгрыша о суммарном числе победителей. Примечательно, что в тираже № 18 суперприз был вообще разыгран только на 33-м ходу – что на один ход раньше существующего ограничения по числу ходов на эту категорию.