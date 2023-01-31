Проспект Салавата Юлаева к 450-летию Уфы планируют продлить до Черниковки

Уже к 2024 году, когда Уфа будет отмечать свое 450-летие, проспект Салавата Юлаева по планам властей, причем не городских, а республиканских, будет заканчиваться не улицей Сипайловской, а улицей Интернациональной. то есть будет продлен до Черниковки.