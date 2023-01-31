mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Проспект Салавата Юлаева к 450-летию Уфы планируют продлить до Черниковки

31 января 2023, 03:34
Фото: 1MI
По плану продолжение магистрали будет 8-полосным и завершится улицей Интернациональной.

Уже к 2024 году, когда Уфа будет отмечать свое 450-летие, проспект Салавата Юлаева по планам властей, причем не городских, а республиканских, будет заканчиваться не улицей Сипайловской, а улицей Интернациональной. то есть будет продлен до Черниковки.

Работы по продлению главной уфимской магистрали уже ведутся, но пока на “невидимом фронте”, уже определен подрядчик который на 167 миллионов рублей спроектирует продолжение 8-полосной дороги. В соответствии с планом проект должен быть готов уже в нынешнем году, до конца ноября. 

 

В Уфе выделят финансирование на благоустройство участков у проспекта Салавата Юлаева
Узнать подробнее
В Уфе из-за прорыва канализации затопило проспект Салавата Юлаева
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08