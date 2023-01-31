Проспект Салавата Юлаева к 450-летию Уфы планируют продлить до Черниковки

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Уже к 2024 году, когда Уфа будет отмечать свое 450-летие, проспект Салавата Юлаева по планам властей, причем не городских, а республиканских, будет заканчиваться не улицей Сипайловской, а улицей Интернациональной. то есть будет продлен до Черниковки.
Работы по продлению главной уфимской магистрали уже ведутся, но пока на “невидимом фронте”, уже определен подрядчик который на 167 миллионов рублей спроектирует продолжение 8-полосной дороги. В соответствии с планом проект должен быть готов уже в нынешнем году, до конца ноября.