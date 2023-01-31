«Почему надо выбивать?»: жена добровольца из Башкирии рассказала о трудностях

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилась запись от супруги бойца одного из республиканских добровольческих батальонов. Светлана Г. высказала в своем комментарии целый комплекс претензий, которые касаются предоставления мер поддержки военнослужащим, а конкретно бойцам, которые выразили желание участвовать в СВО добровольно.
— Хотела бы узнать, почему нам отказывают в универсальном пособии и считают доход мужа за прошлый год? Ссылаются, что нет вашего [обращается автор комментария к Радию Хабирову — прим.ред.] постановления, чтобы доход не считать. И считают в итоге доход на общих основаниях и отказывают, — сетует жена добровольца.
При этом, по словам Светланы Г., ей удалось получить место в детском саду, однако женщина сделала ремарку, что получилось это только «с боем».
— Из каждого утюга, наверно, рассказываете о помощи! Эко-сити месяц рассматривают справку, тоже очень заняты. Почему каждую меру поддержки надо выбивать? — возмутилась женщина.
На сообщение женщины отреагировали со страницы ЦУР Башкирии, попросив автора уточнить персональные данные и пообещав, что запросят информацию у профильных ведомств.