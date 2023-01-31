«Почему надо выбивать?»: жена добровольца из Башкирии рассказала о трудностях

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилась запись от супруги бойца одного из республиканских добровольческих батальонов. Светлана Г. высказала в своем комментарии целый комплекс претензий, которые касаются предоставления мер поддержки военнослужащим, а конкретно бойцам, которые выразили желание участвовать в СВО добровольно.