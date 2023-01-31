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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

«Почему надо выбивать?»: жена добровольца из Башкирии рассказала о трудностях

31 января 2023, 08:11
Фото: 1MI

Жена добровольца из Башкирии пожаловалась на волокиту с мерами поддержки от властей

Со слов женщины, ей приходится биться за каждую меру помощи, обещанную властями.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появилась запись от супруги бойца одного из республиканских добровольческих батальонов. Светлана Г. высказала в своем комментарии целый комплекс претензий, которые касаются предоставления мер поддержки военнослужащим, а конкретно бойцам, которые выразили желание участвовать в СВО добровольно.

— Хотела бы узнать, почему нам отказывают в универсальном пособии и считают доход мужа за прошлый год? Ссылаются, что нет вашего [обращается автор комментария к Радию Хабирову — прим.ред.] постановления, чтобы доход не считать. И считают в итоге доход на общих основаниях и отказывают, — сетует жена добровольца.

При этом, по словам Светланы Г., ей удалось получить место в детском саду, однако женщина сделала ремарку, что получилось это только «с боем».

— Из каждого утюга, наверно, рассказываете о помощи! Эко-сити месяц рассматривают справку, тоже очень заняты. Почему каждую меру поддержки надо выбивать? — возмутилась женщина.

На сообщение женщины отреагировали со страницы ЦУР Башкирии, попросив автора уточнить персональные данные и пообещав, что запросят информацию у профильных ведомств.

 

 

В Башкирии планируют расширить меры поддержки участников СВО
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#Общество#Ирина Деревянчук
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