Omoda C5: семейный автомобиль на все случаи жизни

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
С одной стороны, хочется, чтобы автомобиль был выносливым и мощным, чтобы уверенно справляться с бездорожьем во время снегопадов и межсезонной распутицы. С другой — чтобы машина была не только по-современному красивой, но по-настоящему и безопасной, для всей семьи. При этом в числе «хотелок» — традиционное пожелание, чтобы он стоил разумных денег. Все эти критерии успешно сочетаются в одной из самых ярких новинок конца 2022 года — флагмане С5 китайского бренда OMODA.
Встречают, как правило, по одежке: перед нами кроссовер оптимальной длины (4,4 метра) и высоты (1,5 метра), салон — достаточно просторен и рассчитан на 5 комфортных мест (ширина машины 1,8 метра).
Что касается проходимости, то стоит отметить базовые 18-дюймовые колеса и хороший клиренс (190 мм). Начинка силового агрегата — уверенный тандем бензинового турбомотора 1.5 (147 л. с., 210 Нм) и клиноременного вариатора. Двигатель оснащен турбокомпрессором Garrett и двумя фазовращателями, может работать на 92 бензине. Паспортное время разгона до 100 км/ч — немногим меньше 10 секунд, максимальная скорость — 195 км/ч, что в условиях российских дорог более чем достаточно. В целом автомобиль уверенно набирает ход, при этом отличается скромным расходом топлива.
Эксперты отмечают, что в том или ином виде основные компоненты начинки C5 уже успели опробовать на других моделях китайского концерна — это означает, что вероятность внезапных поломок, неприятных сюрпризов при обслуживании и поиске запчастей сведена к минимуму. Так или иначе покупателям предлагается уверенная гарантия в 5 лет либо 150 тыс. км пробега.
С дизайном и качеством у флагмана полный порядок: салон сделан так, что выглядит он дороже ожиданий, особенно учитывая его приятную тактильность, что будет оценено всеми членами семьи. Не может не радовать виртуальный кокпит из двух 10,25-дюймовых мониторов приборной доски и медиасистемы с качественной графикой. Вся передняя панель удивит любое поколение атмосферной подсветкой, способной подстраиваться под ритмы музыки и режимы движения, а акустика Sony играет достаточно сочно. Важная часть комфорта для пассажиров еще и в том, что С5 легко соединяется со смартфонами — для них есть специальный подиум со встроенной беспроводной зарядкой.
Отдельно остановимся на втором ряду салона. Нижние кромки дверей отлично берегут проемы от грязи. Помимо типичного откидного подлокотника с подстаканниками, здесь предусмотрены еще и дефлекторы обдува, USB-зарядка и подогревы крайних частей подушки. Подчеркнем прикрытые крышками скобы Isofix в отдельных колодцах, которые позволяют установить детские кресла без лишних проблем. Не будем забывать и про вместительные карманы в задних дверях.
Заявленный объем багажника — 378 литров, под полом — окруженное органайзером полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске. Погрузку-выгрузку громоздких предметов упрощает широкий проем без порога, также есть 12-вольтовая розетка. Отметим возможность быстро и легко трансформировать салон в случае необходимости: части спинок заднего дивана падают на подушку, образуя практически ровную площадку — в такой конфигурации С5 готов принять на борт по-настоящему крупный груз.
Не в последнюю очередь C5 интересен тем, что внушительная техническая начинка и космический антураж упакованы в относительно доступную даже по нынешним временам стоимость: цена изначальной комплектации начинается с 2 млн рублей. В этом контексте стоит подчеркнуть, что Omoda не обманывает покупателя, акцентируя, как это часто бывает, лишь топовые сборки. Уже в базовой комплектации флагман С5 достаточно хорошо оснащен как в техническом отношении, так и внешне.
В частности, на выбор доступны три комплектации. В базовую Joy уже включены 4 подушки безопасности, электронная система стабилизации, комбинированная обивка сидений (ткань + кожа), двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла, навигатор, камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, датчик света и система дистанционного запуска двигателя с ключа.
В комплектации Lifestyle добавлены занавески безопасности (всего шесть подушек), кожаный салон, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, светодиодные фары и противотуманки, камеры кругового обзора, передний парктроник, система контроля слепых зон, электропривод пятой двери, в качестве бонуса — контрастный декор на кузове. Топ-версия Ultimate предлагает коричневую отделку салона, электропривод пассажирского кресла, люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных ассистентов.
Узнать подробности, а также записаться на тест-драйв в дилерском центре «OMODA Альфа-Сервис» можно по телефону +7 347 286 65 55.
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