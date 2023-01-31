Omoda C5: семейный автомобиль на все случаи жизни

С дизайном и качеством у флагмана полный порядок: салон сделан так, что выглядит он дороже ожиданий, особенно учитывая его приятную тактильность, что будет оценено всеми членами семьи. Не может не радовать виртуальный кокпит из двух 10,25-дюймовых мониторов приборной доски и медиасистемы с качественной графикой. Вся передняя панель удивит любое поколение атмосферной подсветкой, способной подстраиваться под ритмы музыки и режимы движения, а акустика Sony играет достаточно сочно. Важная часть комфорта для пассажиров еще и в том, что С5 легко соединяется со смартфонами — для них есть специальный подиум со встроенной беспроводной зарядкой.