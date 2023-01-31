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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы

31 января 2023, 11:39
Фото: 1MI

Министр образования прокомментировал отсутствие лыж в школах Уфы

Ранее Mkset сообщал, что ученики одной из школ получили «двойки» за отсутствие лыж на уроке физкультуры. После чего родители учеников других школ сообщили об аналогичной ситуации.

Сегодня, 31 января, министр образования Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал скандал с «двойками» в уфимских школах из-за отсутствия лыж на уроке физкультуры. В частности, чиновник назвал «абсолютно неправомерными» действия учителя, который и поставил «неуд» половине класса.

— Здесь мы отдельно разобрались, конечно, с этой ситуацией. Вопрос сложный в части того, что у школ не хватает средств на закупку средств обучения, учебников. Хочу отметить, что если в 18 году средства выделяли 590 рублей на каждого ребенка — это в рамка всего календарного года — то буквально с 1 января 23 года это сумма выросла до 2,5 тысячи рублей. В течение этого учебного года, большую часть проблем мы устраним, школы эти средства уже получают январем месяцем на закупку необходимых средств обучения, необходимых учебников. Понятно, что эта сумма потребует индексации в последующие годы.

Кроме того, министр подчеркнул, что обеспечение учеников инвентарём, в данном случае лыжами, обязанность школы. А что касается занятий при условии отсутствия инвентаря, то в таком случае урок будет проводиться в спортзале, либо на свежем воздухе, но будет это «общефизическая подготовка».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в свою очередь поручил провести разъяснительную работу, в связи с произошедшем. 

Напомним, что Mkset на этой неделе рассказывал, как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж. Примечательно, городская мэрия тогда заявила, что всего в городе 126 школ и в 69 из них есть свои лыжные базы. Однако большинство опрошенных редакцией жителей Башкирии заявили, что бесплатно спортинвентарь детям не выдают. В тех немногих учреждениях, где есть своя лыжная база, требуют взносы за пользование ею.

К слову, после публикации Mkset о принуждении родителей покупать лыжи проблемой заинтересовались и правозащитники. 

Лыжи есть… но их нет: жители Башкирии не нашли спортинвентарь в школах
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#Элина Сайфранова#Общество
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