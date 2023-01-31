«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы

Напомним, что Mkset на этой неделе рассказывал, как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж. Примечательно, городская мэрия тогда заявила, что всего в городе 126 школ и в 69 из них есть свои лыжные базы. Однако большинство опрошенных редакцией жителей Башкирии заявили, что бесплатно спортинвентарь детям не выдают. В тех немногих учреждениях, где есть своя лыжная база, требуют взносы за пользование ею.