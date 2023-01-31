«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сегодня, 31 января, министр образования Башкирии Айбулат Хажин прокомментировал скандал с «двойками» в уфимских школах из-за отсутствия лыж на уроке физкультуры. В частности, чиновник назвал «абсолютно неправомерными» действия учителя, который и поставил «неуд» половине класса.
— Здесь мы отдельно разобрались, конечно, с этой ситуацией. Вопрос сложный в части того, что у школ не хватает средств на закупку средств обучения, учебников. Хочу отметить, что если в 18 году средства выделяли 590 рублей на каждого ребенка — это в рамка всего календарного года — то буквально с 1 января 23 года это сумма выросла до 2,5 тысячи рублей. В течение этого учебного года, большую часть проблем мы устраним, школы эти средства уже получают январем месяцем на закупку необходимых средств обучения, необходимых учебников. Понятно, что эта сумма потребует индексации в последующие годы.
Кроме того, министр подчеркнул, что обеспечение учеников инвентарём, в данном случае лыжами, обязанность школы. А что касается занятий при условии отсутствия инвентаря, то в таком случае урок будет проводиться в спортзале, либо на свежем воздухе, но будет это «общефизическая подготовка».
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в свою очередь поручил провести разъяснительную работу, в связи с произошедшем.
Напомним, что Mkset на этой неделе рассказывал, как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж. Примечательно, городская мэрия тогда заявила, что всего в городе 126 школ и в 69 из них есть свои лыжные базы. Однако большинство опрошенных редакцией жителей Башкирии заявили, что бесплатно спортинвентарь детям не выдают. В тех немногих учреждениях, где есть своя лыжная база, требуют взносы за пользование ею.
К слову, после публикации Mkset о принуждении родителей покупать лыжи проблемой заинтересовались и правозащитники.