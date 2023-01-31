mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Министр здравоохранения Башкирии получил предостережение из-за проволочек с закупками

31 января 2023, 06:13
Фото: 1MI
Предостережение Айрат Рахматуллин получил от заместителя прокурора Башкирии Александра Попова.

Прокуратура Башкирии отреагировала на то, что минздрав Башкирии не принял своевременных мер для того, чтобы организовать закупки лекарств «по ряду наименований», о каких именно препаратах и для какой категории граждан в релизе прокуратуры Башкирии не уточняется. Однако вероятные последствия проволочек с закупками в ведомстве все-таки назвали, так несвоевременно организованные закупки могут привести к тому, что лекарств попросту не окажется на полках аптеки, причем в государственные. От редакции отметим, что именно через госпатеки реализуются льготные лекарства по рецептам.

Айрата Рахматуллина предостерегли о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями. Предостережен министр и о недопустимости нарушения прав детей при обеспечении их препаратами.

Тем временем соблюдение прав детей на обеспечение лекарствами находится на особом контроле надзорного ведомства, так в 2022 году благодаря вмешательству прокуратуры более 1000 несовершеннолетних пациентов были восстановлены в правах на обеспечение не только препаратами, но и лечебным питанием и средствами реабилитации.

Министр здравоохранения Башкирии получил «второе предупреждение» за нехватку врачей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08