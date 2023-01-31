Министр здравоохранения Башкирии получил предостережение из-за проволочек с закупками

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Прокуратура Башкирии отреагировала на то, что минздрав Башкирии не принял своевременных мер для того, чтобы организовать закупки лекарств «по ряду наименований», о каких именно препаратах и для какой категории граждан в релизе прокуратуры Башкирии не уточняется. Однако вероятные последствия проволочек с закупками в ведомстве все-таки назвали, так несвоевременно организованные закупки могут привести к тому, что лекарств попросту не окажется на полках аптеки, причем в государственные. От редакции отметим, что именно через госпатеки реализуются льготные лекарства по рецептам.
Айрата Рахматуллина предостерегли о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями. Предостережен министр и о недопустимости нарушения прав детей при обеспечении их препаратами.
Тем временем соблюдение прав детей на обеспечение лекарствами находится на особом контроле надзорного ведомства, так в 2022 году благодаря вмешательству прокуратуры более 1000 несовершеннолетних пациентов были восстановлены в правах на обеспечение не только препаратами, но и лечебным питанием и средствами реабилитации.