Министр здравоохранения Башкирии получил предостережение из-за проволочек с закупками

Прокуратура Башкирии отреагировала на то, что минздрав Башкирии не принял своевременных мер для того, чтобы организовать закупки лекарств «по ряду наименований», о каких именно препаратах и для какой категории граждан в релизе прокуратуры Башкирии не уточняется. Однако вероятные последствия проволочек с закупками в ведомстве все-таки назвали, так несвоевременно организованные закупки могут привести к тому, что лекарств попросту не окажется на полках аптеки, причем в государственные. От редакции отметим, что именно через госпатеки реализуются льготные лекарства по рецептам.