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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Межвузовский студенческий кампус в Уфе намерены открыть в 2025 году

31 января 2023, 12:56
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова
Об этом сегодня, 31 января, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Сегодня, 31 января, в ходе оперативном совещания в ЦУРе премьер-министр Башкирии Андей Назаров заявил, что полностью межвузовский студенческий кампус в Уфе может заработать в 2025 году.

Премьер подчеркнул, что на объекте «еще много работы», однако первая очередь будет запущена в конце 2023 года.

— Мы взяли на себя обязательства запустить первую очередь уже в конце 2023 года. «IQ-парк» должен заработать. Мы сейчас проводим еженедельный мониторинг работ, при необходимости это можно делать и чаще. Полностью кампус планируем сдать в 2025 году. Там еще много работы. «Час науки и образования» будем проводить вместе с рабочей группой, которая занимается кампусом, — заявил Андрей Назаров.

В первых числах января Андрей Назаров отмечал, что на объекте уже отремонтированы инженерные коммуникации, готовы новые системы отопления, вентиляции, дымоудаления. Также сообщалось, что «объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей».

Андрей Назаров: в Уфе продолжаются работы в рамках создания межвузовского кампуса
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#Элина Сайфранова
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