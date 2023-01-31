Межвузовский студенческий кампус в Уфе намерены открыть в 2025 году

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Сегодня, 31 января, в ходе оперативном совещания в ЦУРе премьер-министр Башкирии Андей Назаров заявил, что полностью межвузовский студенческий кампус в Уфе может заработать в 2025 году.
Премьер подчеркнул, что на объекте «еще много работы», однако первая очередь будет запущена в конце 2023 года.
— Мы взяли на себя обязательства запустить первую очередь уже в конце 2023 года. «IQ-парк» должен заработать. Мы сейчас проводим еженедельный мониторинг работ, при необходимости это можно делать и чаще. Полностью кампус планируем сдать в 2025 году. Там еще много работы. «Час науки и образования» будем проводить вместе с рабочей группой, которая занимается кампусом, — заявил Андрей Назаров.
В первых числах января Андрей Назаров отмечал, что на объекте уже отремонтированы инженерные коммуникации, готовы новые системы отопления, вентиляции, дымоудаления. Также сообщалось, что «объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей».