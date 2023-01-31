Межвузовский студенческий кампус в Уфе намерены открыть в 2025 году

В первых числах января Андрей Назаров отмечал, что на объекте уже отремонтированы инженерные коммуникации, готовы новые системы отопления, вентиляции, дымоудаления. Также сообщалось, что «объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей».