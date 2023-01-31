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Мэрия Уфы проиграла иск по строительству высотки на месте клуба «А-Кафе»

31 января 2023, 05:16
Фото: 1MI
Суд не стал удовлетворять иск администрации Уфы к минземимущества.

Вчера, 30 января Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Уфы в удовлетворении иска к республиканскому Минземимущества, администрация иском пыталась опротестовать решение министерства, которое и выдало участок площадью 0,6 гектара на месте бывшего клуба «А-Кафе». Об этом сообщает РБК-Уфа, уточняя что резолютивная часть решения суда еще не опубликована.

Перипетии со строительством данной высотки продолжаются уже несколько лет. В прошлом году, незадолго до сноса здания легендарного клуба, Радий Хабиров отчитал мэра города Ратмира Мавлиева за то, что чиновники мэрии (еще задолго до того как Мавлиев стал мэром), а именно некоторый период исполняющий обязанности мэра Радмир Муслимов, подписал разрешение на изменение вида разрешенного пользования без проведения публичных обсуждений и согласования с мэрией, а также «предоставление дополнительно земельного участка площадью 60 соток» и уменьшение зоны охраны Госцирка «до красной линии самого объекта». Об этом на сентябрьском совещании сообщил сам Ратмир Мавлиев. А в ноябре здание снесли.

Еще до того, как о недовольстве жителей строительством заговорил глава республики, в августе 2022 года в Арбитражный суд Башкирии поступили исковые заявления о признании недействительными разрешений на строительство жилого комплекса и благоустройства территории на месте снесенного «А-Кафе». И мэрия и комитет по жилстройнадзору пытались приостановить строительство ЖК. Однако, как можно заметить, строительство идет, хоть и рука об руку с самыми разнообразными судами.

В Уфе застройщик территории бывшего «А-кафе» добился права продолжать строительство
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#Город#Ирина Деревянчук
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