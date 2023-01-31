Мэрия Уфы проиграла иск по строительству высотки на месте клуба «А-Кафе»

Перипетии со строительством данной высотки продолжаются уже несколько лет. В прошлом году, незадолго до сноса здания легендарного клуба, Радий Хабиров отчитал мэра города Ратмира Мавлиева за то, что чиновники мэрии (еще задолго до того как Мавлиев стал мэром), а именно некоторый период исполняющий обязанности мэра Радмир Муслимов, подписал разрешение на изменение вида разрешенного пользования без проведения публичных обсуждений и согласования с мэрией, а также «предоставление дополнительно земельного участка площадью 60 соток» и уменьшение зоны охраны Госцирка «до красной линии самого объекта». Об этом на сентябрьском совещании сообщил сам Ратмир Мавлиев. А в ноябре здание снесли.