Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила о происшествии на остановке транспорта «ТРЦ „Планета“» в Уфе в обеденное время 31 января. Прямо напротив центра с большим человеческим трафиком вспыхнул моторный отдел микроавтобуса по маршруту № 248.
Все пассажиры в количестве 10 человек самостоятельно покинули салон, происшествие обошлось без пострадавших. Сообщается, что до приезда пожарных на помощь горящей газели бросились очевидцы происшествия, которые помогали тушить возгорание с помощью подручных средств.