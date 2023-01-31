Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе

Все пассажиры в количестве 10 человек самостоятельно покинули салон, происшествие обошлось без пострадавших. Сообщается, что до приезда пожарных на помощь горящей газели бросились очевидцы происшествия, которые помогали тушить возгорание с помощью подручных средств.