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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе

31 января 2023, 09:25
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Маршрутка с 10 пассажирами загорелась на ходу возле ТЦ «Планета» в Уфе

Горение до прибытия пожарных бросились тушить очевидцы.

Пресс-служба МЧС по Башкирии сообщила о происшествии на остановке транспорта «ТРЦ „Планета“» в Уфе в обеденное время 31 января. Прямо напротив центра с большим человеческим трафиком вспыхнул моторный отдел микроавтобуса по маршруту № 248.

Все пассажиры в количестве 10 человек самостоятельно покинули салон, происшествие обошлось без пострадавших. Сообщается, что до приезда пожарных на помощь горящей газели бросились очевидцы происшествия, которые помогали тушить возгорание с помощью подручных средств.

В Уфе загорелся пассажирский автобус «Башавтотранса»
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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