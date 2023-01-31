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Корпорация МСП займется "выращиванием" поставщиков из субъектов МСП

31 января 2023, 16:19
Фото: piqsels.com
В России запускают три программы по «выращиванию» поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такая информация поступила от пресс-службы Корпорации МСП.

В сообщении корпорации сказано, что для развития малых и средних предприятий утверждены три программы. Предполагается, что в дальнейшем субъекты МСП смогут участвовать в закупках товаров, услуг и работ. За реализацию программ будут отвечать компании «Ростелеком», «Интер РАО» и ОАО «РЖД», информирует tass.ru.

Программа ПАО «Ростелеком» предусматривает возможность объявлять отбор среди малых и средних предприятий для «выращивания» поставщиков по нескольким направлениям одновременно. Например, это могут быть ЭВМ, мониторы, проекторы, антенны, линии связи, газоанализаторы, коммуникационная аппаратура и комплектующие для нее, а также различные сооружения, специальная одежда и обувь.

Программа РЖД направлена на развитие малого и среднего бизнеса для поставок ручных инструментов с механизированным приводом. «Интер РАО» приглашает все субъекты МСП, которые могут предложить актуальную для энергокомпании продукцию, услуги или работы.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременное вовлечение в «выращивание» МСП-поставщиков трех крупнейших российских предприятий свидетельствует о перспективности этого направления для гигантов российского бизнеса. Гендиректор корпорации выразил уверенность в том, что субъекты МСП будут стремиться участвовать в новых программах. Запрос на долгосрочное взаимодействие есть с обеих сторон. Все участники программ понимают их цели и будут работать на результат.

Государственные организации создадут для участников новых программ индивидуальные карты развития, предусматривающие комплекс мероприятий. В частности, это методическая, организационная, финансовая и юридическая поддержка. У потенциальных МСП-поставщиков также появится возможность заключения офсетных договоров.

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