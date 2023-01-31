Корпорация МСП займется "выращиванием" поставщиков из субъектов МСП

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременное вовлечение в «выращивание» МСП-поставщиков трех крупнейших российских предприятий свидетельствует о перспективности этого направления для гигантов российского бизнеса. Гендиректор корпорации выразил уверенность в том, что субъекты МСП будут стремиться участвовать в новых программах. Запрос на долгосрочное взаимодействие есть с обеих сторон. Все участники программ понимают их цели и будут работать на результат.