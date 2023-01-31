Известны даты выплаты пенсий жителям Башкирии после слияния ПФР и ФСС

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Сегодня, 31 января, в ходе оперативного совещания власти Башкирии сообщили о датах выплат пенсий жителям региона после слияния ПФР и ФСС.
Так, даты выплат пенсий и социальных пособий в связи с объединением не поменялись.
— Жители нашей республики будут получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты, — сообщили на оперативном совещании.
Напомним, что пенсионный фонд и фонд социального страхования с 1 января перестали существовать по отдельности и были объединены в Социальный фонд.