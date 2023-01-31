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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Известны даты выплаты пенсий жителям Башкирии после слияния ПФР и ФСС

31 января 2023, 12:32
Фото: 1MI
Об этом власти региона сообщили в ходе оперативного совещания.

Сегодня, 31 января, в ходе оперативного совещания власти Башкирии сообщили о датах выплат пенсий жителям региона после слияния ПФР и ФСС.

Так, даты выплат пенсий и социальных пособий в связи с объединением не поменялись.

— Жители нашей республики будут получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты, — сообщили на оперативном совещании.

Напомним, что пенсионный фонд и фонд социального страхования с 1 января перестали существовать по отдельности и были объединены в Социальный фонд.

#Элина Сайфранова
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