Новостройки Башкортостана за прошедший год подорожали почти на 30%. Изменится ли стоимость первичного жилья в Уфе и повлияет ли ипотека-2023 на рынок недвижимости — в нашем материале.

Льготная ипотека

Семейная ипотека

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