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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Ипотека на новостройки в Уфе: нововведения и прогноз цен

31 января 2023, 07:05
Фото: 1MI
Ипотека на новостройки в Уфе: нововведения и прогноз цен
Новостройки Башкортостана за прошедший год подорожали почти на 30%. Изменится ли стоимость первичного жилья в Уфе и повлияет ли ипотека-2023 на рынок недвижимости — в нашем материале.

Льготная ипотека

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в России в 2020 году как одна из антикризисных мер при пандемии. Пониженная процентная ставка по льготной ипотеке сделала доступней для россиян покупку жилья от застройщиков. С тех пор программа не раз продлевалась, хотя и с измененными условиями.

В очередной раз льготную ипотеку решено было продлить в декабре 2022 года. Правительство увеличило сроки действия госпрограммы до июля 2024 года и изменило процентную ставку до 8%.

Воспользоваться льготной ипотекой может любой совершеннолетний россиянин. Особых требований к заемщику по условиям льготной ипотеки нет, хотя банки могут самостоятельно устанавливать критерии отбора заемщиков.

В минувшем году Башкортостан вошел в десятку российских регионов по развитию ипотеки и выдаче ипотечных кредитов. В 2023 году оформить ипотеку по программе господдержки в Уфе можно в банках: Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк Дом, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ.

Льготная ипотека
Фото: 1MI

Семейная ипотека

Для семей с детьми в России действует отдельная программа ипотеки с господдержкой. Семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи с детьми, где есть ребенок с инвалидностью и у которых появился ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022.

В конце 2022 года программу семейной ипотеки продлили до июля 2024 года и расширили список участников. Теперь кредит на жилье с господдержкой могут также взять семьи, воспитывающие двух и более детей до 18 лет.

Оформить семейную ипотеку в Уфе в 2023 году предлагают банки: ПСБ, банк «Открытие», ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк Дом, Газпромбанк, Сбербанк, банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, АКИБАНК, Абсолют Банк, ВБРР, Уралсиб, Кредит Урал Банк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и развития.

Семейная ипотека
Фото: 1MI

Почему растут цены на новостройки в Уфе?

В 2022 году Уфа заняла третье место в рейтинге российских городов-миллионников по росту стоимости новостроек. К началу 2023 года цена одного квадратного метра в новостройках Уфы достигла 122 тысяч рублей.

Резкий рост цен на недвижимость начался в Уфе, как и по всей России, в марте 2022 года. На это повлияли геополитическая ситуация и ожидания населения, связанные с увеличением инфляции.

К лету рост стоимости недвижимости замедлился, но цены все равно ползли вверх. Специалисты связывают это с увеличением расходов на строительство и ожидаемым прекращением льготных программ по ипотеке.

При этом застройщикам в Уфе удалось не только сохранить, но и нарастить темпы строительства нового жилья в 2022 году. В Башкортостане за минувший год в эксплуатацию было введено почти 3 млн квадратных метров жилья.

Руководитель отдела продаж оператора недвижимости «Перспектива24» Герман Саетов:

«На самом деле очень сложно предугадать тенденцию рынка в 2023 году, но могу сказать, что количество строящегося жилья точно не упадет, так как ряд застройщиков на рынке Уфы уже в начале года планирует старт продаж новых жилых комплексов. Также не стоит забывать про квартальные застройки в нашем городе, их тоже большое количество. Именно поэтому я думаю, что объем ввода жилья сохранится, а может, даже и увеличится, что вполне реально».
Почему растут цены на новостройки в Уфе?
Фото: 1MI

Что будет с ценами на квартиры в Уфе в 2023 году?

К началу 2023 года цены на новостройки стабилизировались, но специалисты рынка недвижимости не видят предпосылок к их снижению.

После того как правительство продлило льготную ипотеку, спрос на недвижимость будет сохраняться, поэтому девелоперам нет смысла снижать цены. Однако с учетом падения доходов населения и увеличения требований к заемщикам можно ожидать, что застройщики будут предлагать покупателям скидки и различные акции при покупке недвижимости.

Кроме того, на цены повлияет и повышение среднерыночной стоимости жилья, анонсированной Минстроем Башкортостана. В первом квартале 2023 года в Республике Башкортостан планируется повысить цену одного квадратного метра жилья до 97 656 рублей. По сравнению с началом 2022 года стоимость «квадрата» увеличится более чем на 30%.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева:

«Первичка не будет дешеветь — хорошо, если она не будет дорожать, потому что дальше больше уже некуда. За счет чего она может подешеветь? Только за счет уменьшения ставки проектного финансирования, потому что в последние годы на повышение цен на жилье влияла в том числе стоимость проектного финансирования. В начале 2023 года ожидаем, что цены на недвижимость стабилизируются, однако в январе — феврале темпы продаж немного замедлятся. Также следует ожидать усиления спроса в тех сегментах, которые покрывают оставшиеся льготные программы по ипотеке».
Что будет с ценами на квартиры в Уфе в 2023 году?
Фото: 1MI

За сколько можно купить квартиру-студию в Уфе?

Квартиры-студии традиционно пользуются наибольшим спросом из-за удобства планировки и доступных цен. Поэтому их раскупают в первую очередь, и предложений по продаже квартир-студий в Уфе на начало 2023 года не так много.

Квартиру-студию в Уфе в 2023 году можно купить в среднем за 4 миллиона рублей в строящемся доме:

  • ЖК URBANICA — 3 836 240 рублей (срок сдачи 1 кв. 2025 г.);
  • ЖК «Ботанический сад» — от 4 009 500 рублей (срок сдачи 2 кв. 2023 г.);
  • ЖК «Самоцветы» — от 4 653 000 (срок сдачи 2 кв. 2022 г.).
За сколько можно купить квартиру-студию в Уфе?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Уфе?

Стоимость двухкомнатных квартир зависит от квадратуры жилья, места расположения жилого комплекса, наличия инфраструктуры.

На начало 2023 года цены на двухкомнатные квартиры в Уфе в новостройках (на этапе строительства) варьируются от 3 600 тыс. рублей (34,52 кв. м в ЖК «Цветы Башкирии») до 7 614 тыс. рублей (69 кв. м в ЖК «8 Марта»). Средняя цена составляет 5 млн рублей.

  • ЖК «Цветы Башкирии» — 3 600 000 рублей (срок сдачи 2 кв. 2023 г.);
  • ЖК «Зорге Парк» — от 4 307 000 рублей (срок сдачи 3 кв. 2023 г.);
  • ЖК «Черемушки» — от 5 074 960 (срок сдачи 3 кв. 2022 г.);
  • ЖК «Семейный» — от 6 001 000 (срок сдачи 1 кв. 2023 г., есть сданные);
  • ЖК «Самоцветы» — 7 427 700 (срок сдачи 2 кв. 2022 г.).
За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Уфе?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Уфе?

Трехкомнатные квартиры в новостройках пользуются спросом у семей с детьми, но стоят дороже всего. Поэтому для их приобретения уфимцы часто пользуются ипотекой с господдержкой.

В 2023 году застройщики предлагают трехкомнатные квартиры в Уфе от 6 млн рублей (66 кв. м) до 13 млн рублей (115,64 кв. м).

  • ЖК «Ботаника» — от 6 086 990 рублей (срок сдачи 4 кв. 2022 г.);
  • ЖК «Ботанический сад» — от7 468 840 рублей (срок сдачи 2 кв. 2023 г.);
  • ЖК «Цветы Башкирии» — от 8 233 929 рублей (срок сдачи 2 кв. 2023 г., есть сданные);
  • ЖК «Конди Лофт» — от 13 854 600 рублей (срок сдачи 3 кв. 2023 г.).
За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Уфе?
Фото: 1MI
#Ипотека#Уфа#Жилье
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