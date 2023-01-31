Гневопад: названы районы Уфы, где хуже всего убирают снег этой зимой

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На оперативке в правительстве Башкирии в ходе доклада динамики поступивших в систему «Инцидент» отдельное внимание уделили жалобам на уборку снега в столице республике. Безусловным антилидером среди районов Уфы стал Кировский район Уфы, с показателем 111 обращений. Справедливости ради необходимо отметить, что количество жалоб по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизилось почти вдвое.
Следом Советский район и 68 жалоб, за ним Октябрьский район и 61 жалоба, следом Ленинский, но с существенным отрывам — «всего» 35 жалоб.
Вторую половину снежного «рейтинга» открывает Демский район с 30 жалобами, за ним Калининский с 29 жалобами и Орджоникидзевский с всего лишь 21 жалобой.