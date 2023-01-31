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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Гневопад: названы районы Уфы, где хуже всего убирают снег этой зимой

31 января 2023, 11:50
Фото: 1MI
Такие выводы можно сделать из данных опубликованных на основе анализа обращений в соцсетях властей.

На оперативке в правительстве Башкирии в ходе доклада динамики поступивших в систему «Инцидент» отдельное внимание уделили жалобам на уборку снега в столице республике. Безусловным антилидером среди районов Уфы стал Кировский район Уфы, с показателем 111 обращений. Справедливости ради необходимо отметить, что количество жалоб по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизилось почти вдвое.

Следом Советский район и 68 жалоб, за ним Октябрьский район и 61 жалоба, следом Ленинский, но с существенным отрывам — «всего» 35 жалоб.

Вторую половину снежного «рейтинга» открывает Демский район с 30 жалобами, за ним Калининский с 29 жалобами и Орджоникидзевский с всего лишь 21 жалобой.

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#Город#Ирина Деревянчук
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