Гневопад: названы районы Уфы, где хуже всего убирают снег этой зимой

На оперативке в правительстве Башкирии в ходе доклада динамики поступивших в систему «Инцидент» отдельное внимание уделили жалобам на уборку снега в столице республике. Безусловным антилидером среди районов Уфы стал Кировский район Уфы, с показателем 111 обращений. Справедливости ради необходимо отметить, что количество жалоб по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизилось почти вдвое.