«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:22
Едва жители Башкирии и Уфы получили квитанции за отопление в январе, их реакция на платежки незамедлительно появилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Граждане возмущаются существенно возросшими суммами, при этом они упоминают и о том, что прекрасно понимают, что платеж за морозный месяц может быть больше декабрьского, однако возмущает их по большей части тариф, который они считают завышенным.
— Опять пришли космические суммы за отопление. Почему у нас в республике такой дорогой тариф? При реальной зарплате в 25-30 тысяч рублей очень бьёт по кошельку. Сколько мы еще будем кормить БашРТС? Мы не в Краснодаре живем, морозы -30 градусов - нормальное явление для нашего региона, а вот тариф — нет. А ведь надо еще платить и за содержание, и за электричество, и за капремонт. Получается за однокомнатную квартиру в 34 кв. м. уже больше 6000 рублей! — недоумевает Яна С. в комментариях на странице у главы.
Алексей Р. задал Хабирову вопрос именно о республиканском тарифе, заявляя, что в Уфе тариф за отопление больше, чем в соседних регионах и даже в Ханты-Мансийском автономном округе.
— В связи с чем в Уфе тариф за отопление гораздо выше, чем в Челябинске, Казани, Сургуте и ряде других городов? Кто установил стоимость 2560 рублей за Гкал? Чем обоснована такая запредельная стоимость? У нас холоднее, чем в других городах ПФО? Кто утверждает это? — буквально засыпал вопросами главу, а точнее то ведомство, которому предстоит ответить на вопрос мужчины.
Не забывают пользователи соцсетей и про вторую компанию-ресурсника БашРТС, негодуя из-за увиденного в квитанциях.
— Откуда взялась космическая сумма за декабрь от БашРТС? Я четыре месяца ждала, пока придут и счетчики опломбируют! Это специально так работают БашРТС, чтобы денег больше положить в карман? Где такие нормативы? В квартире трое прописаны, и 2000 рублей за воду горячую? По моей что ли прихоти пломбы четыре месяца поставить не могли на счетчики? В декабре только пришла тетенька, сказала, передаст данные сама, в итоге на сегодняшний день оказывается, опять нет данных счетчика! Это что за разводилово такое? — негодует Мария Р и прикладывает фотодоказательство своих слов.
Цифры также предоставили и бдительные читатели Mkset, которые тщательно ведут свой бюджет и знают, сколько заплатили за коммуналку в прошлом месяце. Свои расчеты изданию любезно предоставила жительница Уфы Алевтина.
— У меня в многоэтажке в кирпичном дом отопление в январе по сравнению с декабрем выросло на 742 рубля, а в хрущевке — на 408 рублей. При этом общая коммуналка по квитанции ЕРКЦ в новом доме увеличилась всего на 166 рублей, а в хрущевке — на 450. Думаю, пенсионеров удивят такие суммы, хотя могу отметить, что некоторые готовы заплатить и такие большие деньги, аргументируя это тем, что «слава Богу, дома все же тепло, а у некоторых такие же счета, а ходят в кофтах и валенках», — считает женщина.
Напомним, накануне МУП УИС сообщил о том, что экстремальные морозы в январе «обернулись» увеличением потребленного тепла на 15%, мало того, на сумму в платежке повлияло и то, что расчетный период был на три дня больше, чем в предыдущем месяце. Приводились и цифры, ознакомиться с ними можно здесь.
В компании БашРТС заявили, что потребление тепла в домах со счетчиками в январе зафиксировано показаниями. Объём потребленного тепла по каждому конкретному дому получен от управляющей компании и указан в каждой квитанции. В компании напомнили, что чем холоднее на улице, тем больше требуется тепла для поддержания комфортной температуры в квартирах и местах общего пользования. В домах, не оборудованных счетчиками тепла, плата за отопление начисляется по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам, в течение восьми месяцев отопительного периода.