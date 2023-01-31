«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов

Едва жители Башкирии и Уфы получили квитанции за отопление в январе, их реакция на платежки незамедлительно появилась на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Граждане возмущаются существенно возросшими суммами, при этом они упоминают и о том, что прекрасно понимают, что платеж за морозный месяц может быть больше декабрьского, однако возмущает их по большей части тариф, который они считают завышенным.