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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Глава СКР Бастрыкин проконтролирует дело о ДТП с автобусами в Уфе

Сегодня, 10:07
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Уфе.

Как передает «КП — Уфа», в результате столкновения 30 января двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», последний повредил дом Якушевых — это объект культурного наследия. Погибших не оказалось, пострадали восемь человек.

В СК РФ инициировали доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих безопасности. Александр Бастрыкин поручил и. о. СК по Башкирии Игорю Пашнину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах.



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