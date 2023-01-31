Глава СКР Бастрыкин проконтролирует дело о ДТП с автобусами в Уфе

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как передает «КП — Уфа», в результате столкновения 30 января двух пассажирских автобусов НефАЗ и «Лотос», последний повредил дом Якушевых — это объект культурного наследия. Погибших не оказалось, пострадали восемь человек.
В СК РФ инициировали доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих безопасности. Александр Бастрыкин поручил и. о. СК по Башкирии Игорю Пашнину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах.