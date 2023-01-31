«Эспаньол» объявил о переходе экс-игрока сборной Испании Суареса

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
«Эспаньол» объявил о трансфере полузащитника «Сельты» Дениса Суареса. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт каталонского клуба.
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Накануне СМИ сообщали, что у игрока случился конфликт с тренерским штабом клуба из Виго. За Сельту футболист выступал с лета 2019 года, отыграв в общей сложности 105 матчей.
В составе сборной Испании Суарес провел одну встречу.