«Дорожный» нацпроект: в Уфе завершен монтаж балок на путепроводе возле Зинино

Posted 31 января 14:10
Published 31 января 14:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
— Благодаря нацпроекту, ежегодно увеличивается количество объектов дорожной инфраструктуры, — подчеркнули в мэрии. — Так, в августе этого года первые машины уже проедут по новой транспортной развязке вблизи Зинино. Этого события с нетерпением ждут не только уфимцы, но и жители Иглинского района республики.
На стройплощадке завершен один из сложных этапов. Монтажные работы проводились при полном отключении контактной сети. Для этого ОАО «РЖД» предоставило мостостроителям технологическое «окно».
При наступлении плюсовой температуры мостостроители приступят к омоноличиванию швов балок, устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.
Одновременно с этим сейчас продолжается строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Ведется отсыпка земляного полотна. Общая протяженность основной дороги составит 1850 метров. Проектом также предусмотрены тротуары шириной три метра и две автобусные остановки.
На объекте также продолжаются работы по возведению подпорной стенки опоры № 1, строительству ливневой канализации и локальных очистных сооружений, устройству электроснабжения, сообщал ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев.