«Дорожный» нацпроект: в Уфе завершен монтаж балок на путепроводе возле Зинино

— Благодаря нацпроекту, ежегодно увеличивается количество объектов дорожной инфраструктуры, — подчеркнули в мэрии. — Так, в августе этого года первые машины уже проедут по новой транспортной развязке вблизи Зинино. Этого события с нетерпением ждут не только уфимцы, но и жители Иглинского района республики.