mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Чиновники в Башкирии прокомментировали отсутствие лыж в школах

31 января 2023, 05:23
Фото: 1MI

В Минобразования Башкирии заявили об обязанности школы предоставлять лыжи ученикам

В ведомстве посоветовали жаловаться в школу или в городской отдел образования, если детям не дают спортинвентарь.

В ведомстве посоветовали обратиться в школу или в городской отдел образования, если детям не дают спортинвентарь.

Вопрос о том, должны ли детям предоставлять лыжи, задала в комментарии на странице  Радия Хабирова в «Вконтакте» жительница Стерлитамака.

«Лыжи включены в перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации общеобразовательных программ», - сообщила замначальника отдела госполитики в сфере общего образования республиканского Минобразования Татьяна Васильева.

По ее словам, средства обучения и воспитания предоставляются ученикам бесплатно на время получения образования. Она рекомендовала обратиться в администрацию школы или в отдел образования муниципалитета, если ребенку спортинвентарь не выдали.

Полкласса получило «два»: как в Уфе школьников закошмарили оценками за отсутствие лыж
Узнать подробнее

Также в ведомстве сообщили, что с 1 января текущего года увеличили нормативы расходов на приобретение средств обучения — с полутора до 2,5 тысячи рублей на каждого ученика.

#Наталья Балыкова#2#Общество
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08