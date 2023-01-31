Благодаря диспансеризации у жителей Башкирии впервые выявлено 176,3 тысяч заболеваний

Как сообщалось ранее, в 2023 году впервые в новогодние праздники была организована диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактические осмотры. Осмотрено за это время более 11 тысяч человек. Продолжалась вакцинация от коронавирусной инфекции. За это время вакцинацию и ревакцинацию прошли 5802 человека.