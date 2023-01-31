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Updated Сегодня, 09:44

Благодаря диспансеризации у жителей Башкирии впервые выявлено 176,3 тысяч заболеваний

31 января 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Башкирии во время диспансеризации и профилактических осмотров в 2022 году впервые выявлено более 176,3 тысячи заболеваний.

На первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — болезни органов пищеварения. Замыкают тройку — болезни органов дыхания. Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлено 15 случаев туберкулеза, 843 злокачественных новообразований, 2 465 случаев сахарного диабета, 3084 случая ишемической болезни сердца.

По информации ведомства, в целом за год профосмотры и первый этап диспансеризации прошли в регионе свыше 1,285 млн человек. Из них — 644,1 тысячи работающие люди, около 23,5 тысячи — студенты очной формы обучения.

— Установлено диспансерное наблюдение за 145 979 гражданами с впервые выявленными заболеваниями. Направлены на дополнительное диагностическое исследование 18 314 человек, на санаторно-курортное лечение — 62 236 человек. Для решения вопроса об оказании высокотехнологичной медицинской помощи направлены 1 896 человек, — констатировали в министерстве здравоохранения Башкирии.

Как сообщалось ранее, в 2023 году впервые в новогодние праздники была организована диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактические осмотры. Осмотрено за это время более 11 тысяч человек. Продолжалась вакцинация от коронавирусной инфекции. За это время вакцинацию и ревакцинацию прошли 5802 человека.

— Также со 2 по 6 января была организована работа передвижного лечебно-диагностического комплекса РКБ имени Куватова в трёх районах республики. Выезжали в Аургазинский, Стерлибашевский и Ишимбайский районы. Бригада в составе ревматолога, невролога, эндокринолога, оториноларинголога оказывали консультативную помощь жителям республики. Всего было осмотрено 434 пациента, из них девять направлено на стационарное лечение, — сообщил 10 января на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

Обеспечение всех россиян профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». К 2024 году не менее 70% жителей нашей страны должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

Нацпроект также предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч населения) до 2024 года и ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные медицинские исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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