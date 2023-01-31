Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с автобусами в Уфе

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял расследование данного дела под личный контроль. Об этом информирует «КП-Уфа».
Дорогу не поделили автобусы НефАЗ и «Лотос». После удара одно из транспортных средств врезалось в дом Якушевых (объект культурного наследия).
В аварии никто не погиб. Травмы различной степени и тяжести получили восемь граждан.
По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».