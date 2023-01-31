mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с автобусами в Уфе

Сегодня, 12:16
В административном центре Башкирии на перекрестке улиц Цюрупы и Достоевского накануне столкнулись два пассажирских автобуса.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял расследование данного дела под личный контроль. Об этом информирует «КП-Уфа».

Дорогу не поделили автобусы НефАЗ и «Лотос». После удара одно из транспортных средств врезалось в дом Якушевых (объект культурного наследия).

В аварии никто не погиб. Травмы различной степени и тяжести получили восемь граждан.

По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям
Сегодня, 11:32
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08