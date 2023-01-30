Журналисты посетили военных в зоне СВО

Один из офицеров подразделения рассказал о том, что бригада сейчас закрепилась на новых позициях и контратакует противник, пишет газета “Известия” . Вооружённым формированиям Украины крайне важна трасса, соединяющая участки фронта. При этом и само присутствие под Горловкой для киевских военных важно, так как это стратегическое направление, удар по которому может отсечь ДНР от ЛНР.