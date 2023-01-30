Журналисты посетили военных в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Один из офицеров подразделения рассказал о том, что бригада сейчас закрепилась на новых позициях и контратакует противник, пишет газета “Известия” . Вооружённым формированиям Украины крайне важна трасса, соединяющая участки фронта. При этом и само присутствие под Горловкой для киевских военных важно, так как это стратегическое направление, удар по которому может отсечь ДНР от ЛНР.
По мнению офицера с позывным “Серб”, перерезание российскими войсками трассы между Дзержинском и Артёмовском ухудшило положение украинской армии. Он считает, что если надавить, то ВФУ отойдут. Над Дзержинским гарнизоном противника нависает угроза остаться в итоге с одной дорогой – на Краматорск, а значит, оказаться в блокаде.
Артиллерия играет под Горловкой важную роль - орудия разбивают укрепления, бьют по технике, в особенности “Рапиры", отмечает собеседник.
Эти орудия работают с коротких (по артиллерийским меркам) дистанций. В начале наступления бойцы скрытно ставили их всего в двух-трех километрах от линии фронта, а потом поддерживали продвигающуюся пехоту огнем, перенося его по дальности. Орудие считается противотанковым, но оно уничтожает и другую технику, например, грузовики, а также борется с укреплёнными огневыми точками.