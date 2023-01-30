mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Журналисты посетили военных в зоне СВО

Сегодня, 13:19
Журналисты "Известий" побывали в 3-й бригаде 1-го армейского корпуса, которая ведёт бои у Горловки.

Один из офицеров подразделения рассказал о том, что бригада сейчас закрепилась на новых позициях и контратакует противник, пишет газета “Известия” . Вооружённым формированиям Украины крайне важна трасса, соединяющая участки фронта. При этом и само присутствие под Горловкой для киевских военных важно, так как это стратегическое направление, удар по которому может отсечь ДНР от ЛНР. 

По мнению офицера с позывным “Серб”, перерезание российскими войсками трассы между Дзержинском и Артёмовском ухудшило положение украинской армии. Он считает, что если надавить, то ВФУ отойдут. Над Дзержинским гарнизоном противника нависает угроза остаться в итоге с одной дорогой – на Краматорск, а значит, оказаться в блокаде. 

Артиллерия играет под Горловкой важную роль - орудия разбивают укрепления, бьют по технике, в особенности “Рапиры", отмечает собеседник.

Эти орудия работают с коротких (по артиллерийским меркам) дистанций. В начале наступления бойцы скрытно ставили их всего в двух-трех километрах от линии фронта, а потом поддерживали продвигающуюся пехоту огнем, перенося его по дальности. Орудие считается противотанковым, но оно уничтожает и другую технику, например, грузовики, а также борется с укреплёнными огневыми точками.

 

Подпишитесь
Башкирия в 2023 году заплатит за номера и завтраки чиновников 765 тысяч рублей
Сегодня, 10:41
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
27 января 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в центре Уфы
Сегодня, 10:31
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Сегодня, 06:08
Главный синоптик России предупредил об аномально теплом феврале в Башкирии
Сегодня, 10:19