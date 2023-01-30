Высокое напряжение. «СЮ» опять забивает без вратаря в овертайме, третья победа подряд

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Напряжение — слово, которое хорошо описывает январский «Салават Юлаев» в разных смыслах.
Поначалу команда держит в режиме ожидания болельщиков. В 10 из 12 игр месяца уфимцы никак не откроют счет в первом периоде. Это все же удавалось в казанском «Зеленом дерби» (1:2) и дома против СКА (5:1).
Против «Нефтехимика» было вполне хорошее движение и настойчивость с первых смен. Оппоненты были не против сыграть в открытый хоккей: никакой плотности в средней зоне, мало пауз и вообще отрезок продлился всего полчаса — редко бывает короче.
Вот только семь минут команды не попадали по воротам вообще. 7 минут 1 секунду — хозяева, 7 минут 33 секунды — гости. Здесь надо задать вопрос не «зачем пришли зрители», а «зачем пришли вратари?»
Так сложилось как из-за мобильной обороны гостей (сразу встречают, закрывают направление передачи, заблокировали целых 19 бросков, навязывают борьбу у бортов), так и из-за мастерства.
В чемпионате 22/23 небывалая конкуренция в таблице. К сожалению, уровень команд приравнялся скорее за счет падения среднего скилла, а не за счет роста. Хоккей стал менее эффектным и качественным без европейских легионеров — факт.
Главный тренер Виктор Козлов подчеркивает, что игроки ищут лишнюю передачу и должны больше брать игру на себя. В идеальном мире хочется видеть от «черно-зеленых» не лишних, а нужных передач и более сложной комбинационной игры.
Сейчас такая КХЛ, что больше решает скорость и напор. «Нефтехимик» и «Северсталь» станут для историков хоккея примерами этого времени. Молодые, быстрые, самоотверженные, не затягивают с «позиционками» и опасно отвечают.
И атаковать против них тоже бывает непросто. Первый позиционный розыгрыш Уфы — лишь на последней минуте (бросок Шмелева в упор, попытка мимо и проброс соперника). «СЮ» забрасывает скорее из позиционных атак, поэтому это существенно.
Во втором периоде напряжение долго было похоже на предвкушение успеха.
«Юлаевцы» наглядно продемонстрировали специфику вторых двадцатиминуток и выдали, пожалуй, лучшие минут 15 сезона по форчеку. Четырежды удалось перехватить шайбу на гостевой территории, дважды после этого бросали и один раз забросили.
Всего в матче 7-1 по этому показателю и это практически единственное, в чем у «юлаевцев» ощутимый перевес. Еще вбрасывания, но при этом в своей зоне лишь 2-7 в неравных составах.
Перед голом Райана Мерфи (вторым за две игры) команда Башкирии минуты две не позволяла сопернику продохнуть — совершено два перехвата. Канадский защитник забросил из излюбленной позиции вскоре после перехвата Алексея Пустозерова.
Уфимское давление не ослабевало. Перехваты и попытки оказания давления перемежались с разрывами в средней зоне. Из-за тяжелых смен на дальней стороне поля нижнекамцам было тяжело возвращаться назад.
И даже когда игроки Олега Леонтьева все же проводили атаки, «черно-зеленым» было нетрудно сразу же разогнать контрвыпад. Казалось, «Нефтехимик» начинал все-таки приспосабливаться, но с нарушением прервал контратаку Михаила Науменкова.
Любопытно, что сфолил Семен Кизимов — автор дубля в злополучных 2:5 в Нижнекамске.
Как ни странно, с этого эпизода для клуба из Татарстана начался ренессанс. Большинство получилось совсем пустым и проброс соперника уже 5 на 5 стал единственным полезным результатом.
Как раз после этого проброса «волки» сравняли счет. В контратаке Андрей Белозеров преодолел все три зоны, бросил и сквозь вратарскую шайба попала как раз на клюшку Вячеслава Лещенко.
Андрей Белозеров — экс-лидер тольяттинской «Лады» в ВХЛ и в 26 лет проводит первый сезон в КХЛ. Если «Лада» вернется в лигу, то наверняка захочет его вернуть. Только в очереди они будут уже не первыми.
Гол окрылил — гости стали агрессивнее идти в прессинг, улучшили контроль за шайбой и на предпоследней минуте даже зажали вокруг ворот первую уфимскую пятерку. А в следующей попытке преодолеть синюю линию заработали большинство.
Уфа выдержала и в начале третьего периода получила уже свой шанс — Андрей Чивилев попытался остановить раскат Пустозерова и отделался двумя минутами за грубость, хотя могли удалить за атаку в область головы и шеи.
Но розыгрыш соответствовал сумбуру недавних минут и «Нефтехимик» забросил 4 на 5. Райан Мерфи не остановил Павла Порядина — тот вовсе выбил ему клюшку. «Кошмар защитника», сказали на канале КХЛ.
Несколько эпизодов из игры Данила:
Таким образом уфимец постепенно прибавлял по ходу встречи. Каждый в их звене с Пустозеровым и Хмелевским по-своему сумел помочь команде.
Конечно, постепенно прибавлял Данил не в одиночку. В третьем периоде «юлаевцы» выдали лучшее качество входа с контролем за весь вечер: 10-4. А еще вам следует перелистать на начало текста и посмотреть на бросковый график: 10-6 за период.
Если твой вратарь сразу сменяется на четвертого полевого в начале овертайма, то это напряжение можно описывать по-разному, но это займет больше времени, чем длился дополнительный отрезок.
Тренерский штаб во втором подряд овертайме решил использовать метод, разрекламированный Сергеем Федоровым и его ЦСКА. 25-го числа в таком же положении Хмелевский забросил «Ак Барсу». Только на сей раз изящно убрал защитника.
Хороший современный ход для «регулярок». Разумно и правильно, что тренеры Уфы не боятся и изучают новые методы, тем более, что шесть последних буллитных серий проиграны. И вообще «СЮ» идет рисковать, а не терпеть и защищаться.
Легионера в зону с шайбой отправил Александр Кадейкин. В присутствии 7878 зрителей номер 78 разделил шестое место в списке лучших бомбардиров «СЮ» в регулярных сезонах КХЛ.
До конца «регулярки» обгонит Ларсена. Появилась еще одна причина желать центрфорварду продлить отношения с клубом.
Защитник — об упрощении своей игры, реванше против «Нефтехимика» и итогах января.
— Приехал «Нефтехимик». Команда борется за плей-офф. Команда быстрая, команда на ходу (5 игр подряд набирают очки — прим. ред.), играют в прессинг. Третья домашняя игра была уже, две эмоциональные игры было. Все сегодня играли до конца, бились, сравняли счет за шесть минут [до конца], и в овертайме сняли вратаря, забили.
— То, что две предыдущие игры были эмоциональные, сегодня сказывалось?
— Всегда после эмоциональных матчей морально тяжело собираться. Но это не отмазка. Мы должны находить эмоции, находить силы, быть профессионалами и на каждую игру выходить заряженными.
— Желание реванша после гостевых 2:5 присутствовало?
— Конечно, присутствовало. Обидное поражение было. Можно сказать, что плохо сыграли в Нижнекамске. Сегодня перед болельщиками должны были выигрывать.
— Сидел ли у тебя в голове третий гол «Нефтехимика» в Нижнекамске? Сегодня был подобный момент на синей линии, но ты уже справился.
— Нет. Матч забыли. Сейчас играем где-то поактивнее, где-то попроще. Сам стараюсь попроще играть. Сейчас нам надо в таблице подниматься, выигрывать матчи. Стараемся играть просто и ничего не придумывать.
— Первые семь минут матча бросков не было вообще. Команды настолько хорошо оборонялись или настолько плохо атаковали?
— Не попадали в створ — где-то нужно побольше над этим поработать. Агрессивнее пойти на ворота, полезть туда, заработать удаление. Повторюсь, хорошо, что вытащили все силы, победили сегодня.
— Здорово проводили второй период: забили, закрывали соперника, но в концовке упустили нить игры.
— Не перегорели. Соперник хорошо убегает в контратаки. У них при отборе шайбы защитники сразу выбрасывают ее, а два нападающих выбегают. Получили контратаку, получили гол. Плохую смену, наверное, сделали. Но не бросили играть, не опустили руки, вырвали победу.
— То, что игра дневная, что-то меняет?
— Утром раскатки нет как таковой, все по желанию. В любое время мы готовы играть. Мы играли в Хабаровске в 12 часов по Уфе, сейчас в четыре. Первые матчи из-за новогодних праздников тоже в это время начинали. Ничего нового для нас.
— Последние пару игр у тебя довольно уверенные, в трех — очки. Что-то поменял в своей игре? Возможно, в подготовке, в концентрации.
— Особо ничего не менял. Просто стараюсь играть попроще уже, не придумывать ничего лишнего.
— В январе у тебя почему-то почти во всех играх либо 4-5 бросков, либо 0.
— Где-то в большинстве побольше бросаю. Бывают матчи, когда моментов нет, а бросок ради броска… Если вратарь все видит, смысла нет бросать. Лучше отдать нападающему, они там полезут, поборятся за нее [за шайбу].
— В разговоре со «Спорт-Экспрессом» ты упоминал, что получаешь комментарии от «Нью-Джерси». Можешь привести пример?
— Просто какие-то тактические моменты сбрасывают. Показывают, где сыграл хорошо, где начал атаку хорошо. Говорят, в чем добавить — в физике, в скорости. Или продолжать играть так же активно, помогать в атаке.
— Ты сказал, что стараешься играть попроще и когда мы разговаривали осенью, тоже про это говорил. Как считаешь, это твоя проблема, что где-то выдумываешь, добавляешь?
— Бывает. Где-то заигрываюсь, это надо убирать. Если есть момент и я чувствую, что это получится — я это делаю. Когда ситуация обостряющая, пятьдесят на пятьдесят, надо в эти моменты играть попроще.
— Вкратце подведи итоги января для «Салавата».
— Хорошо начали, затем неудачный выезд у нас произошел. Сейчас начали играть чуть активнее в прессинг и это приносит свои плоды. Будем дальше стараться отталкиваться от своей игры и заставлять соперника играть в наш хоккей, под нас подстраиваться.
1 февраля 21:00. Торпедо — Салават Юлаев
3 февраля 21:30. ЦСКА — Салават Юлаев