Высокое напряжение. «СЮ» опять забивает без вратаря в овертайме, третья победа подряд

— Хорошо начали, затем неудачный выезд у нас произошел. Сейчас начали играть чуть активнее в прессинг и это приносит свои плоды. Будем дальше стараться отталкиваться от своей игры и заставлять соперника играть в наш хоккей, под нас подстраиваться.