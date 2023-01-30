Выросло число погибших в пожаре в доме барачного типа в Уфе

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В ночь на 30 января в Уфе на улице Запатоцкого загорелся четырехквартирный двухэтажный дом барачного типа. Уже сегодня днем в ходе разборов спасатели нашли тела двух погибших. Как отметили, в пресс-службе МЧС Башкирии, личности жертв пока устанавливаются.
Ранее прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование причин пожара и вопрос с расселением жильцов. Напомним, что в связи с пожаром эвакуировано было 18 человек, в том числе жильцы соседних близкорасположенных домов.