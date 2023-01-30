Выросло число погибших в пожаре в доме барачного типа в Уфе

В ночь на 30 января в Уфе на улице Запатоцкого загорелся четырехквартирный двухэтажный дом барачного типа. Уже сегодня днем в ходе разборов спасатели нашли тела двух погибших. Как отметили, в пресс-службе МЧС Башкирии, личности жертв пока устанавливаются.