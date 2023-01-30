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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Выросло число погибших в пожаре в доме барачного типа в Уфе

30 января 2023, 11:01
Фото: МЧС Башкирии

Число погибших в пожаре на улице Запотоцкого в Уфе выросло до двух человек

Двух этажный дом по улице Запотоцкого загорелся в ночь на 30 января.

В ночь на 30 января в Уфе на улице Запатоцкого загорелся четырехквартирный двухэтажный дом барачного типа. Уже сегодня днем в ходе разборов спасатели нашли тела двух погибших. Как отметили, в пресс-службе МЧС Башкирии, личности жертв пока устанавливаются.

Ранее прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование причин пожара и вопрос с расселением жильцов. Напомним, что в связи с пожаром эвакуировано было 18 человек, в том числе жильцы соседних близкорасположенных домов.

 

В центре Уфы ночью на площади 300 метров горел очередной дом барачного типа
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#Элина Сайфранова
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