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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Власти отказали «СтопБашРТС» в митинге против высоких цен на ЖКХ из-за коронавируса

Сегодня, 08:04
Активист Альберт Рахматуллин поделился подробностями ответа мэрии Уфы

Активисты движения "СтопБашРТС" во главе с организатором Альбертом Рахматуллиным планировали провести митинг против высоких тарифов на ЖКХ с участием 400 человек. Сегодня Рахматуллин заявил, что мэрия письменно уведомила его об отказе в мероприятии, сославшись на ограничения в связи с коронавирусом в регионе.

По его словам, отказ ему пришел от заместителя главы администрации города Владимира Жебровского (курирует вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи). Господин Жебровский сослался на указ главы Башкирии от 18 марта 2020 года, который рекомендует, в том числе, воздерживаться от организации публичных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Вместе с этим Рахматуллин добавил, что все равно планирует провести публичное мероприятие против высоких цен на тарифы ЖКХ, даже несмотря на то, что оно будет считаться несогласованным с властями.

Напомним, что 1 декабря услуги ЖКХ в Башкирии подорожали, в частности на 9% был повышен тариф на электроэнергию, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора. 

#Валерия Панаева
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