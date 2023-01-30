Власти отказали «СтопБашРТС» в митинге против высоких цен на ЖКХ из-за коронавируса

Напомним, что 1 декабря услуги ЖКХ в Башкирии подорожали, в частности на 9% был повышен тариф на электроэнергию, на газ — на 8,5%, также на не более, чем на 9% подорожают тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление и вывоз мусора.