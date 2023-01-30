В Уфы потребление тепла в январе выросло на 15% и это отразится в квитанциях за тепло

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
После аномальных январских морозов многие жители Уфы, во всяком случае те у кого установлен общедомовой прибор учета тепла, с замиранием сердца и наверняка с надеждой на лучшее ждут квитанций за отопление.
Однако надежд, судя по всему, лучше все-таки не питать, так как МУП «Уфимские инженерные сети», также известный как МУП УИС уже посчитал, что в морозном январе (а точнее в расчетный период с 22 декабря до 21 января) в столице потребление тепла возросло на 15,2%, что разумеется отразится и на счетах.
Средняя температура воздуха составила -14,6°C, по ней и будут считать за отопление. Для сравнения в январе прошлого 2022 года этот показатель составлял -12,6°C. В предшествующем месяце, за который многие уфимцы удивились суммам в квитанциях показатель равнялся -13,3°C.