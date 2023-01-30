В Уфы потребление тепла в январе выросло на 15% и это отразится в квитанциях за тепло

Однако надежд, судя по всему, лучше все-таки не питать, так как МУП «Уфимские инженерные сети», также известный как МУП УИС уже посчитал, что в морозном январе (а точнее в расчетный период с 22 декабря до 21 января) в столице потребление тепла возросло на 15,2%, что разумеется отразится и на счетах.