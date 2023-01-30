В Уфе против экс-чиновника возбудили уголовное дело из использование липового диплома

Отмечается, что назначили на высокопоставленную должность мужчину в октябре 2010 года, а основанием приема на работу послужил диплом об окончании вуза. Между тем, в вузе факт обучения чиновника подтвердить, по запросу прокуратуры, не смогли. Так, было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).