В Уфе против экс-чиновника возбудили уголовное дело из использование липового диплома

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Уфе в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, виной всему поддельный диплом о высшем образовании.
Отмечается, что назначили на высокопоставленную должность мужчину в октябре 2010 года, а основанием приема на работу послужил диплом об окончании вуза. Между тем, в вузе факт обучения чиновника подтвердить, по запросу прокуратуры, не смогли. Так, было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).
Подчеркивается, что обвиняемый будучи на посту замглавы районной администрации, имел доступ к гостайне, а также курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и жилищного законодательства.