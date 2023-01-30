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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Уфе против экс-чиновника возбудили уголовное дело из использование липового диплома

30 января 2023, 15:32
Фото: 1MI

В Уфе против экс-чиновника возбудили уголовное дело из использование липового диплома

Речь идет о бывшем первом замглавы Орджоникидзевского района Уфы

В Уфе в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, виной всему поддельный диплом о высшем образовании.

Отмечается, что назначили на высокопоставленную должность мужчину в октябре 2010 года, а основанием приема на работу послужил диплом об окончании вуза. Между тем, в вузе факт обучения чиновника подтвердить, по запросу прокуратуры, не смогли. Так, было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).

Подчеркивается, что обвиняемый будучи на посту замглавы районной администрации, имел доступ к гостайне, а также курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и жилищного законодательства. 

В Уфе экс-чиновники предстанут перед судом из-за липовых дипломов
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#Элина Сайфранова
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