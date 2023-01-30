В Уфе под суд пойдет экс-начальник колонии

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, экс-начальник с мая по ноябрь 2021 года обещал одному из заключенных общее покровительство, а взамен получал взятки в виде подарочных карт спортивного и парфюмерного магазинов на общую сумму в 30 тысяч рублей.