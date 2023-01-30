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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Уфе под суд пойдет экс-начальник колонии

30 января 2023, 14:34
Фото: 1MI

В Уфе осудят экс-начальника ИК-9 за получение взятки от заключенного

В качестве взятки мужчина получал подарочные карты в спортивный магазин и парфюмерный, сообщает СК Башкирии.

В Уфе 42-летний экс-начальник исправительной колонии № 9 предстанет перед судом за получение взятки от заключенного и превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, экс-начальник с мая по ноябрь 2021 года обещал одному из заключенных общее покровительство, а взамен получал взятки в виде подарочных карт спортивного и парфюмерного магазинов на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Уточняется, что экс-начальник выносил осужденному поощрения, предоставлял дополнительные свидания и передачи, разрешил ему проживать в помещении комнаты отдыха и приема пищи сотрудников колонии, также предоставлял ему и другие послабления.

К слову, факт получения взятки был выявлен сотрудниками безопасности ФСИН Башкирии. Сам 42-летний мужчина вину в содеянном не признал, уголовное дело направлено в суд.

#Элина Сайфранова
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