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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Уфе начнут строить еще две новые улицы

30 января 2023, 10:02
Фото: 1MI

В Уфе возле Центра спортивной борьбы построят две новые улицы

Строительство начнется уже в этом году, сообщает мэр Уфы.

В Уфе в 2023 году начнется строительство двух новых улиц в квартале, где на данный момент идет строительство Центра спортивной борьбы. Завершить работы планируют в 2024 году. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Финансироваться проект будет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Ратмир Мавлиев // Telegram

Так, протяженность улиц составит около одного километра, а ширина проезжей части — семь метров. Предполагается также оборудование тротуаров и парковочных мест вдоль улиц.

Как отмечает Ратмир Мавлев, дороги обеспечат подъезд к строящемуся Центру спортивной борьбы.

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