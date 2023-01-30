В Уфе начнут строить еще две новые улицы

В Уфе в 2023 году начнется строительство двух новых улиц в квартале, где на данный момент идет строительство Центра спортивной борьбы. Завершить работы планируют в 2024 году. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.