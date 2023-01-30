В Уфе начнут строить еще две новые улицы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Уфе в 2023 году начнется строительство двух новых улиц в квартале, где на данный момент идет строительство Центра спортивной борьбы. Завершить работы планируют в 2024 году. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Финансироваться проект будет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Так, протяженность улиц составит около одного километра, а ширина проезжей части — семь метров. Предполагается также оборудование тротуаров и парковочных мест вдоль улиц.
Как отмечает Ратмир Мавлев, дороги обеспечат подъезд к строящемуся Центру спортивной борьбы.