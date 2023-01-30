В Уфе 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39

В Уфе с 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39 «ОК „Сипайловский“-ТСК „Пушкинский“. Как уточнили в пресс-службе „Башавтотранса“, со среды автобус будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.