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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Уфе 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39

30 января 2023, 13:58
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе «Башавтотранса».

В Уфе с 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39 «ОК „Сипайловский“-ТСК „Пушкинский“. Как уточнили в пресс-службе „Башавтотранса“, со среды автобус будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, исключены из схемы маршрута были остановки «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица», которые располагаются на улице Баязита Бикбая.

 

 

Ранее мы сообщали об изменении расписания скандального маршрута № 130. Так, с 1 февраля рейс будет выполнять обязательный заезд на остановку «улица Солнечная» в селе Русский Юрмаш.

В Уфе изменят расписание скандального маршрута № 130
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#Элина Сайфранова#Общество#Город
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