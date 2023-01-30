В Уфе 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Уфе с 1 февраля изменится схема автобусного маршрута № 39 «ОК „Сипайловский“-ТСК „Пушкинский“. Как уточнили в пресс-службе „Башавтотранса“, со среды автобус будет курсировать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.
Кроме того, исключены из схемы маршрута были остановки «ул. Юрия Гагарина» и «Супермаркет Матрица», которые располагаются на улице Баязита Бикбая.
Ранее мы сообщали об изменении расписания скандального маршрута № 130. Так, с 1 февраля рейс будет выполнять обязательный заезд на остановку «улица Солнечная» в селе Русский Юрмаш.